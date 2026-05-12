ШІ назвав переможця "Євробачення": і це не Україна

Штучний інтелект проаналізував потенційних учасників та сформував рейтинг головних фаворитів конкурсу. У центрі уваги - країни з сильними вокальними школами, впізнаваними артистами та високим сценічним потенціалом.

Що пророкує ChatGPT

Швеція - Felicia, "My System"

Оцінка ШІ: 9,5/10

Швеція традиційно входить до числа головних претендентів на перемогу. Країна робить ставку на сучасний поп, продуману сценографію та сильний продакшн, що стабільно дає високі результати. За умови яскравого виступу Швеція знову може опинитися серед лідерів.

Україна - LELÉKA, "Ridnym"

Оцінка ШІ: 9/10

Україна залишається однією з найсильніших країн конкурсу завдяки емоційним виступам та поєднанню етнічних мотивів із сучасним звучанням. Композиція Ridnym має потенціал емоційно зачепити європейську аудиторію та отримати високі бали глядачів.

Італія - Sal Da Vinci, "Per sempre sì"

Оцінка ШІ: 8,8/10

Італія традиційно сильна у вокальних баладах, які добре оцінює професійне журі. Емоційна подача та мовна автентичність додають країні стабільних шансів на високі позиції.

Франція - Monroe, "Regarde !"

Оцінка ШІ: 8,5/10

Франція все частіше робить ставку на арт-поп і візуальну естетику. Якщо номер буде атмосферним і кінематографічним, країна може несподівано піднятися в топ фіналу.

Фінляндія - Linda Lampenius & Pete Parkkonen, "Liekinheitin"

Оцінка ШІ: 8,2-8,5/10

Фінляндія закріпила за собою репутацію країни нестандартних і вірусних номерів. Назва "Вогнемет" уже натякає на яскраве шоу, яке може сильно вплинути на телеголосування.

Прогноз від Gemini

Фінляндія - Linda Lampenius & Pete Parkkonen - "Liekinheitin"

Шанси на перемогу: 36%

Чому в топі: Фінляндія зробила ставку на вибухову суміш віртуозної скрипки та потужного чоловічого вокалу. Пісня фінською мовою додає автентичності, а букмекери відзначають неймовірну енергетику номера, яка традиційно завойовує телеглядачів.

Греція - Akylas, "Ferto"

Шанси на перемогу: 13%

Чому в топі: грецький виконавець привіз у Відень справжнє шоу майбутнього. За постановку відповідає легендарний Фокас Евангелінос, який створив на сцені імерсивний світ відеогри. Це сучасний, динамічний трек, який має високі шанси отримати бали як від журі, так і від молодіжної аудиторії.

Данія - Søren Torpegaard Lund, "Før vi går hjem"

Шанси на перемогу: 11%

Чому в топі: після кількох років невдач Данія нарешті представила сильний "радіохіт". Це щира, меланхолійна балада данською мовою, яка бере за душу своєю простотою. Професійні вокальні дані Сорена роблять його одним із улюбленців національних журі.

Україна - LELÉKA, "Ridnym

Шанси на перемогу: 10-12%

Чому в топі: Україна продовжує тримати марку якості. LELÉKA представила стильний етно-фолк з елементами електроніки.

Країна має одну з найсильніших фанатських баз, а концептуальний номер із глибоким символізмом зазвичай забезпечує нам високі місця. Україна - це країна, яка вміє дивувати саме під час живого виступу у фіналі.

Франція - Monroe, "Regarde !"

Шанси на перемогу: 7%

Чому в топі: класична французька елегантність у сучасному прочитанні. Хоча після репетицій їхні котирування дещо просіли, вокальна майстерність Monroe залишає країну серед претендентів на високі місця.