Шевченко розповів про футбол під сиренами, повернення росіян та який мир потрібний Україні

Футбол під обстрілами

Шевченко наголосив, що попри війну український футбол не зупинився.

"Футбол в Україні працює, хоча й дуже складно. Грають чоловічі й жіночі збірні, юнацькі команди, навіть аматорські ліги".

При цьому матчі регулярно переривають повітряні тривоги.

"Майже кожного вікенду ігри зупиняються через сирени. На стадіони допускають стільки людей, скільки можуть вмістити укриття".

За словами Шевченка, повсякденна робота УАФ відбувається в умовах, далеких від нормальних.

"Іноді люди взагалі не сплять усю ніч. Ми починаємо день з того, що з'ясовуємо, де були обстріли, хто там живе і що сталося".

Він згадав випадок, коли під час підготовки до матчу збірної було влучання в будинок одного з гравців.

"На щастя, всі вижили. Але це ті речі, з якими ми маємо справу щодня".

"Тиск має бути з усіх напрямків"

На цьому тлі Шевченко різко розкритикував рекомендації Міжнародного олімпійського комітету та рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), які дають змогу російським та білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх.

"Усі країни, які стоять на боці Росії, мають бути відсторонені на час війни. Тиск повинен здійснюватися з усіх можливих напрямків одночасно", - наголосив він.

Шевченко вкотре підкреслив, що спорт не може залишатися осторонь, коли йдеться про повномасштабну війну та грубі порушення міжнародного права.

Про мир для України

Говорячи про можливі мирні угоди, голова УАФ наголосивши на необхідності справедливих умов.

"Зараз з'являється дуже багато новин, і ми не завжди розуміємо, що з цього є правдою, а що ні. Усі прагнуть миру для України, але я першим скажу: це має бути розумний мир, який Україна та наші європейські союзники зможуть прийняти", - заявив Шевченко.