Що найбільше здивувало MamaRika в Дубаї: співачка порівняла ОАЕ з Україною

Чим відрізняються ОАЕ від Україна

Після повернення артистка зізналася, що найбільше її здивувала не лише сама напруга в регіоні, а й те, як у країні комунікують із людьми під час потенційної небезпеки.

За словами виконавиці, різниця між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами особливо відчувається в тому, як влада та персонал реагують на тривожні ситуації.

Якщо в Україні про загрози говорять прямо, то в Дубаї, як каже артистка, намагаються зберігати зовнішній спокій і не акцентувати на негативі.

MamaRika згадала епізод у готелі, коли відпочивальники намагалися з’ясувати, де можна сховатися у разі небезпеки.

"Люди в холі з готелю збиралися і питали, де укриття. Вони казали: все добре, ніяких укриттів не треба, йдіть у номери. У них трошки інформаційна утопія - вони розповідають якісь хороші новини, і їм не дозволено казати, що щось не так", - розповіла співачка.

MamaRika із сином (фото: instagram.com/mamarika_official)

Відомо, що наприкінці лютого артистка поїхала до Дубая разом із сином і подругою.

Поїздку планували як короткий відпочинок, аби дати дитині перепочити від постійних повітряних тривог в Україні.

Проте замість спокійної відпустки родина опинилася в ситуації, коли не могла швидко повернутися додому.

Повернення до України затягнулося більш ніж на тиждень. На тлі загострення в регіоні частину рейсів скасували, через що багато туристів застрягли в ОАЕ.

Серед них була і MamaRika з сином Давидом. Дорога додому виявилася виснажливою і зайняла кілька днів, адже їхній маршрут пролягав через інші країни.

"Ми вдома. Останні три тижні були одними з найважчих за довгий час. Чого варта лише дорога назад - три дні подорожі через Єгипет, Молдову, і тільки потім рідна земля", - написала виконавиця.

MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)

Окрім труднощів із поверненням, під час вимушеного перебування за кордоном артистка зіткнулася ще й із проблемами зі здоров’ям.

Вона та її син захворіли на кишкову інфекцію, через що зверталися по допомогу до лікарів.

Медики навіть розглядали варіант госпіталізації, однак зрештою лікування проходило амбулаторно.