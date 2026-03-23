UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Що найбільше здивувало MamaRika в Дубаї: співачка порівняла ОАЕ з Україною

18:45 23.03.2026 Пн
3 хв
Поїздка, яка мала бути відпочинком, обернулася для зірки зовсім іншим досвідом
aimg Іванна Пашкевич
MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)

Українська співачка MamaRika поділилася враженнями після вимушеного перебування в ОАЕ, куди вирушила на відпочинок незадовго до загострення ситуації на Близькому Сході.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар знаменитості "Ранку у великому місті".

Більше цікавого: Сергій Середа розсекретив доходи дружини

Чим відрізняються ОАЕ від Україна

Після повернення артистка зізналася, що найбільше її здивувала не лише сама напруга в регіоні, а й те, як у країні комунікують із людьми під час потенційної небезпеки.

За словами виконавиці, різниця між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами особливо відчувається в тому, як влада та персонал реагують на тривожні ситуації.

Якщо в Україні про загрози говорять прямо, то в Дубаї, як каже артистка, намагаються зберігати зовнішній спокій і не акцентувати на негативі.

MamaRika згадала епізод у готелі, коли відпочивальники намагалися з’ясувати, де можна сховатися у разі небезпеки.

"Люди в холі з готелю збиралися і питали, де укриття. Вони казали: все добре, ніяких укриттів не треба, йдіть у номери. У них трошки інформаційна утопія - вони розповідають якісь хороші новини, і їм не дозволено казати, що щось не так", - розповіла співачка.

MamaRika із сином (фото: instagram.com/mamarika_official)

Відомо, що наприкінці лютого артистка поїхала до Дубая разом із сином і подругою.

Поїздку планували як короткий відпочинок, аби дати дитині перепочити від постійних повітряних тривог в Україні.

Проте замість спокійної відпустки родина опинилася в ситуації, коли не могла швидко повернутися додому.

Повернення до України затягнулося більш ніж на тиждень. На тлі загострення в регіоні частину рейсів скасували, через що багато туристів застрягли в ОАЕ.

Серед них була і MamaRika з сином Давидом. Дорога додому виявилася виснажливою і зайняла кілька днів, адже їхній маршрут пролягав через інші країни.

"Ми вдома. Останні три тижні були одними з найважчих за довгий час. Чого варта лише дорога назад - три дні подорожі через Єгипет, Молдову, і тільки потім рідна земля", - написала виконавиця.

MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)

Окрім труднощів із поверненням, під час вимушеного перебування за кордоном артистка зіткнулася ще й із проблемами зі здоров’ям.

Вона та її син захворіли на кишкову інфекцію, через що зверталися по допомогу до лікарів.

Медики навіть розглядали варіант госпіталізації, однак зрештою лікування проходило амбулаторно.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДубайMamaRikaЗірки шоу-бізнесу