Все ще закохана: відома акторка розкрила головний секрет щасливого шлюбу

Що сказала Грєшнова про стосунки з чоловіком

Акторка зазначила, що щастя, як і секрети, "любить тишу". Про особисте вона воліє говорити обережно. Проте зізналася, що все ще закохана у свого чоловіка після майже 16 років разом.

За словами Любави, саме це і є ключем до щасливого шлюбу. Кохання має бути основою всього у стосунках.

"Найважливіше - залишатися закоханими. Справді. Попри те, що ми разом майже 16 років, я точно знаю: сьогодні я закохана у свого чоловіка не менше, ніж у перший день нашого знайомства", - зазначила вона.

Водночас зірка впевнена, щоб зберегти союз, потрібно постійно над цим працювати.

"Мабуть, одне з головних правил - говорити. Озвучувати свої почуття, сумніви, переживання. Не накопичувати образи, не замовчувати", - зауважила вона.

Грєшнова з чоловіком (фото: instagram.com/lubavagreshnova)

При цьому Любава перекона, що стосунки мають бути здоровими.

"У коханні найпершим і найголовнішим має залишатися саме кохання. Але воно обов'язково має бути здоровим - коли ви дивитеся в одному напрямку, підтримуєте одне одного і разом рухаєтеся вперед", - додала вона.

Грєшнова та Пшеничний (фото: instagram.com/lubavagreshnova)

Що відомо про шлюб Любави Грєшнової

Акторка познайомилася з майбутнім чоловіком ще у 2012 році. Пару звела робота у спільному проєкті. У 2017-му у них народився син, якого назвали Михайлом.

Раніше зірка зінавалася, що в стосунках бували напружені моменти. Проте такі ситуації вона вважає абсолютно нормальним явище, адже не вірить у "зефірне кохання".

Нагадаємо, тривалий час Грєшнова жила і працювала в РФ. Після 24 лютого 2022 року вона розірвала зв'язки з країною-агресоркою і нині активно гастролює з виставами, просуваючи українську культуру, працює як ведуча та займається волонтерською діяльністю.