ua en ru
Пн, 06 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Шанс на реванш: Калініна вперше за два місяці потрапила в основу WTA

20:28 06.04.2026 Пн
2 хв
Ця випадковість змінила все: українка вже готувала валізи, але доля вирішила інакше
Катерина Урсатій
Ангеліна Калініна (фото: Getty Images)

Українська тенісистка Ангеліна Калініна вперше за тривалий час виступить в основі великого турніру. Попри поразку у фіналі відбору в Лінці, українка отримала статус "лакі-лузера" і продовжить боротьбу за титул.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рпезультат матчу.

Шлях через кваліфікацію та щасливий випадок

Ангеліна Калініна (WTA 120) зуміла перервати серію невдач на великих турнірах. На змаганнях категорії WTA 500 в австрійському Лінці українка розпочала виступи з кваліфікаційного раунду.

У першому матчі вона впевнено розібралася з представницею Німеччини Анною-Леною Фрідзам.

Однак вирішальне протистояння за пряму путівку до основи завершилося для українки поразкою.

У матчі проти "нейтральної" Александри Саснович (WTA 115) Калініна не змогла нав'язати боротьбу, поступившись у двох сетах за 1 годину 13 хвилин.

Попри цей результат, турнірна доля посміхнулася Ангеліні.

Через відмову чеської тенісистки Сари Бейлек, яка була посіяна під восьмим номером, українка потрапила до основної сітки як "лакі-лузер".

Перша основна сітка з часів Australian Open

Для Калініної це важливий прорив, адже вона не виступала на стадії 1/16 фіналу турнірів WTA 250 і вище протягом останніх двох з половиною місяців.

Востаннє подібний успіх був зафіксований на Australian Open-2026. Тоді українка подолала сито кваліфікації, але вибула у першому колі від представниці Китаю.

До виступу в Лінці Ангеліна мала кілька невдалих спроб на великих кортах, зокрема у Брисбені та Клуж-Напоці, де вона зупинялася ще на етапі відбору.

Водночас на турнірах нижчої категорії WTA 125 спортсменка демонструвала високі результати: з кінця 2025 року вона п'ять разів доходила до фіналів, виборовши три трофеї.

Перспективи у Лінці: знайома суперниця

У першому раунді основної сітки Калініна зустрінеться з угоркою Панною Удварді (WTA 71).

Статистика особистих зустрічей на боці українки: раніше тенісистки перетиналися на корті двічі, і в обох випадках перемогу святкувала Ангеліна.

У разі успіху в стартовому колі, українська тенісистка матиме шанс суттєво покращити своє положення у світовому рейтингу та закріпити успішну серію поточного сезону.

Раніше ми розповіли, як Ангеліна Калініна втратила титул у Хорватії після серії з 14 перемог поспіль.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Теніс
Новини
Україна вперше за війну обійшла РФ за кількістю атак дронів, - ABC News
Аналітика
