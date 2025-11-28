"Шахтар" проти "Кривбаса", "Динамо" з новим тренером: розклад 14-го туру УПЛ

"Епіцентр" змінює "домівку"

У п'ятницю, 28 листопада, відбудеться одна зустріч. О 18:00 на столичній "Оболонь Арені" місцеві "пивовари" приймуть "Колос" з Ковалівки.

Дві гри заплановані на суботу, 29 листопада. О 15:30 ЛНЗ у Черкасах зіграє з "Кудрівкою". А о 18:00 – "Верес" у Рівному зійдеться з львівськими "Карпатами".

Три матчі відбудуться в неділю, 30 листопада. Відкриє ігровий день о 13:00 протистояння "Олександрії" та львівського "Руха". Потім, о 15:30, "Епіцентр" з Кам'янця-Подільського прийме харківський "Металіст 1925". Звертаємо увагу, що цей матч пройде на Київщині – на арені "Лівий Берег". А о 18:00 "Полісся" у Житомирі зіграє з луганською "Зорею".

Інтриги першого дня зими

Завершать програму в понеділок, 1 грудня, наші представники в єврокубках. О 15:30 столичне "Динамо" на власному стадіоні зіграє з "Полтавою". У цьому матчі відбудеться дебют Ігоря Костюка на посту головного тренера чинних чемпіонів.

А о 18:00 на "Арені Львів" пройде центральна гра туру. Лідер першості – донецький "Шахтар" зіграє з 5-ю командою – криворізьким "Кривбасом".

Перелік матчів 14-го туру УПЛ

П'ятниця, 28 листопада

18:00. "Оболонь" – "Колос"

Субота, 29 листопада

15:30. ЛНЗ – "Кудрівка"

18:00. "Верес" – "Карпати"

Неділя, 30 листопада

13:00. "Олександрія" – "Рух"

15:30. "Епіцентр" – "Металіст 1925"

18:00. "Полісся" – "Зоря"

Понеділок, 1 грудня

15:30. "Динамо" – "Полтава"

18:00. "Шахтар" – "Кривбас"

Де дивитися матчі

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV.

Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.