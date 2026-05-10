"Шахтар" отримав пряму путівку в основний раунд Ліги чемпіонів-2026/27: як це стало можливим

22:32 10.05.2026 Нд
2 хв
"Гірники" заскочили в еліту ЛЧ без кваліфікації - хто їм у цьому допоміг
aimg Андрій Костенко
"Шахтар" до "золота" УПЛ отримав вагомий бонус (фото: ФК "Шахтар")

Донецький "Шахтар" гарантував собі місце в основному етапі Ліги чемпіонів на сезон-2026/27. Попри низьку позицію України в таблиці коефіцієнтів, "гірники" зуміли уникнути виснажливої кваліфікації завдяки збігу одразу кількох факторів.

До еліти – напряму

За регламентом УЄФА, чемпіон України мав би розпочинати свій шлях з кваліфікаційних раундів. Проте донеччани скористалися механізмом "ребалансу" (зсуву сітки). Це стало можливим завдяки високому особистому рейтингу "Шахтаря" та результатам у європейських чемпіонатах:

  • Тріумф фаворитів: Цьогорічні фіналісти ЛЧ – англійський "Арсенал" та французький ПСЖ – уже гарантували собі місця в турнірі через внутрішні першості. Це звільнило одну пряму путівку.
  • Невдачі конкурентів: Грецький "Олімпіакос" та шотландський "Рейнджерс", які розташовані вище в п'ятирічному рейтингу серед асоціацій, що не є в топ-10 Таблиці коефіцієнтів УЄФА, не змогли стати чемпіонами своїх країн.
  • Чемпіонство "Шахтаря": "Гірники" у 27-му турі УПЛ розгромили "Полтаву" (4:0) і завоювали золоті медалі чемпіонату України за три тури до фінішу.

Таким чином, саме "Шахтар" як найкращий за рейтингом серед потенційних чемпіонів забере вакантне місце в основному раунді.

Окрім прямого потрапляння в ЛЧ, цей успіх принесе Україні 6 бонусних очок у Таблицю коефіцієнтів уже на старті наступного сезону.

Хто вже в основі ЛЧ-2026/27

"Шахтар" став 18-м клубом, що забронював собі місце в основному раунді. Серед майбутніх суперників донеччан уже значаться:

  • Іспанія: "Реал", "Барселона", "Вільярреал", "Атлетіко"
  • Англія: "Арсенал", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед"
  • Італія: "Інтер"
  • Німеччина: "Баварія", "Боруссія" Д, "Лейпциг"
  • Франція: ПСЖ, "Ланс"
  • Нідерланди: ПСВ, "Феєнорд"
  • Португалія: "Порту"
  • Туреччина: "Галатасарай"

Раніше ми розповіли, на якому місці Україна завершила сезон-2025/26 в Таблиці коефіцієнтів УЄФА та що це дає клубам.

