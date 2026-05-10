"Шахтар" отримав пряму путівку в основний раунд Ліги чемпіонів-2026/27: як це стало можливим

Донецький "Шахтар" гарантував собі місце в основному етапі Ліги чемпіонів на сезон-2026/27. Попри низьку позицію України в таблиці коефіцієнтів, "гірники" зуміли уникнути виснажливої кваліфікації завдяки збігу одразу кількох факторів.
Як таке стало можливим – пояснює РБК-Україна.
За регламентом УЄФА, чемпіон України мав би розпочинати свій шлях з кваліфікаційних раундів. Проте донеччани скористалися механізмом "ребалансу" (зсуву сітки). Це стало можливим завдяки високому особистому рейтингу "Шахтаря" та результатам у європейських чемпіонатах:
Таким чином, саме "Шахтар" як найкращий за рейтингом серед потенційних чемпіонів забере вакантне місце в основному раунді.
Окрім прямого потрапляння в ЛЧ, цей успіх принесе Україні 6 бонусних очок у Таблицю коефіцієнтів уже на старті наступного сезону.
"Шахтар" став 18-м клубом, що забронював собі місце в основному раунді. Серед майбутніх суперників донеччан уже значаться:
Раніше ми розповіли, на якому місці Україна завершила сезон-2025/26 в Таблиці коефіцієнтів УЄФА та що це дає клубам.