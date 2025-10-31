"Шахтар" – "Динамо": коли і де дивитися Класичне та інші матчі 11 туру УПЛ

31 жовтня стартує 11-й тур української Прем'єр-ліги, центральним матчем якого стане класичне протистояння вітчизняних грандів.
Розклад поєдинків та трансляцій підкаже РБК-Україна.
Програма туру розтягнеться на чотири дні. У п'ятницю, 31 жовтня відбудеться одна зустріч: "Кудрівка" в номінально домашньому матчі зіграє проти столичної "Оболоні". Цікаво, що команда з Чернігівщини приймає суперників на "Оболонь Арені" – тому "пивовари" гратимуть у гостях на власному стадіоні. Старт протистояння – о 18:00.
Три гри заплановані на суботу, 1 листопада. О 13:00 криворізький "Кривбас" зіграє вдома з "Полтавою". О 15:30 ковалівський "Колос" прийме "Олександрію". А о 18:00 – "Епіцентр" з Кам'янця-Подільського в Тернополі проведе матч проти рівненського "Вереса".
Неділя, 2 листопада, розпочнеться протистоянням на столичній арені імені Валерія Лобановського, де о 15:30 луганська "Зоря" зіграє з львівським "Рухом".
А о 18:00 стартує головна подія – друге за тиждень класичне протистояння донецького "Шахтаря" та київського "Динамо". 29 жовтня суперники зіграли поєдинок у Києві в рамках Кубка України, де сильнішими виявилися "біло-сині" (2:1). Тепер "гірники" налаштовані на реванш у домашній зустрічі.
Останні матчі будуть зіграні в понеділок, 3 листопада. О 15:30 ЛНЗ у Черкасах прийме львівські "Карпати". А о 18:00 у Житомирі зійдуться місцеве "Полісся" та харківський "Металіст 1925".
Оскільки хтось із грандів неодмінно втратить очки, є шанс на чергову зміну лідера в УПЛ. Зокрема, очолити пелотон може ЛНЗ. Увійти до топ-3 мають можливість "Полісся" та "Кривбас".
Перелік матчів 11-го туру УПЛ
П'ятниця, 31 жовтня
Субота, 1 листопада
Неділя, 2 листопада
Понеділок, 3 листопада
Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV.
Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.
