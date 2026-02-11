Сестри Завальські перезапускають гурт "Алібі"? Їхній легендарний хіт "Табу" зазвучав українською

Так, виконавиці представили українську версію одного з найвідоміших треків гурту - "Табу".

Поки що шанувальники можуть почути лише фрагмент композиції, повна прем’єра запланована за десять днів.

"10 днів до премʼєри! Памʼятаєте? Давайте занурюватись у спогади…. Табу. 20.02 на всіх музичних платформах", - написала Анна Завальська.

Окрім оновленого звучання, співачки презентували демоверсію кліпу, де з’явилися в нових образах.

Навіть короткий тизер викликав хвилю ностальгії серед слухачів, які пам’ятають гурт з початку 2000-х.

Реакція фанів

Юзери емоційно відреагували на новину про повернення "Табу" українською.

Багато хто зізнається, що ця пісня колись супроводжувала їхню юність і викликала сльози, а тепер знову повертає у ті ж почуття.

Скільки сліз я пролила під "Табу". Обожнюю, чекаю!

А я в 15 років мала альбом на касеті і переслуховувала днями і ночами. Класно, що переклали

Божечки, телепортація в юність

Боже мій, моя молодість. Дякую за цей шлях у минуле по новому

ААААААА!!!! треба терміново в когось закохатись, щоб потім театрально ридати під цю пісню, як колись!

Що раніше говорили Завальські про переклад старих російськомовних хітів

Раніше артистки зізнавались, що проти того, щоб перекладати свої ранні композиції російською мовою.

Хоча прихильники неодноразово просили їх про це, артистки відмовлялися від такої ідеї.

Сестри Завальські (фото: instagram.com/the_alibi_sisters)

"Я як перекладачка дуже багато працюю з текстами. І не тільки для нас, а й для багатьох інших артистів перекладаю тексти українською мовою. І я скажу, що не всі тексти потрібно перекладати, чую дуже багато в ефірі текстів, які краще б залишалися в оригіналі", - казала Анна.

"І краще б у новому часі з'являлися нові пісні. Класні бувають, хороші спроби насправді. Але це скоріше піар-хід, а це, звісно, гра на ностальгічних спогадах. Мені здається, що є такі пісні, які не можна повертати у сучасність", - додала вона.

Ангеліна Завальська тоді підтримала сестру, наголосивши, що нині дует рухається в іншому творчому напрямку.

За її словами, артисткам приємно, що старі пісні досі викликають інтерес, однак на той момент вони були зосереджені на створенні нового матеріалу.

Сестри Завальські (фото: instagram.com/the_alibi_sisters)

Що відомо про гурт "Алібі"

"Алібі" - український поп-дует, заснований 6 квітня 2001 року. До складу гурту входять рідні сестри Анна та Ангеліна Завальські.

Продюсером колективу був їхній батько, а важливу роль у творчості відігравав композитор Дмитро Клімашенко.

Уже в 2002 році вийшов дебютний альбом "Дві сльози", згодом слухачам презентували платівку "Так чи Ні".

Після релізу цих робіт популярність дуету почала стрімко зростати.

У 2011 році сестри стали ведучими танцювального шоу "Майданс" разом із Тіною Кароль.

Також вони вели церемонію нагородження "Фаворити Успіху - 2011", а в 2013 році Анна Завальська виступила ведучою цього ж заходу разом із Павлом Костіциним.

У 2012 році гурт оголосив про припинення діяльності.

У 2021-му сестри з’явилися в 11 сезоні шоу "Голос країни", де повідомили про перезавантаження та новий етап творчості. Відтоді вони виступають під назвою The Alibi Sisters.