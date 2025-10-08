За серце Тараса Цимбалюка змагатиметься 38-річна спортсменка: "Я фантастична" (відео)

Учасницею "Холостяка" стала 38-річна спортсменка

На офіційній сторінці шоу опублікували короткий ролик, який розкрив особистість ще однієї учасниці нового сезону.

Претенденткою на серце Цимбалюка стала 38-річна майстриня спорту з легкої атлетики зі стрибків у висоту.

У ролику можна побачити, як вона тренується у спортивній формі, демонструючи відмінну фізичну підготовку.

Також показали її образ для прогулянки містом і найочікуваніший момент - наряд для першої вечірки та знайомства з Холостяком.

Вона зізналася, що має за плечима двадцятирічний шлюб, а на проєкт прийшла не заради конкуренції.

"Я була в шлюбі 20 років. Сюди прийшла не за змаганнями. Подивіться на мене - я фантастична", - заявила вона.

Коли Тарас Цимбалюк уперше побачив жінку, він не стримав емоцій.

"Чудово виглядаєш", - сказав він.

У мережі припустили, що учасницю звуть Ольга Євгенівна, її акаунт в Instagrm закритий.

Чи зможе спортсменка підкорити серце Холостяка - глядачі дізнаються вже з 17 жовтня.

Що відомо про учасниць "Холостяк-14"

Два місяці зйомок у проєкті стали для Цимбалюка незабутнім досвідом. Раніше він зізнавався, що тут познайомився з дуже яскравими та різноманітними дівчатами, які викликали цілий спектр емоцій.

"Грані дівчат дивували, насторожували, притягували, відштовхували, захоплювали тощо. Одним словом - викликали найрізноманітніші емоції", - написав він в Instagram.

Раніше стало відомо, що Тарас зустріне на "Холостяку" титуловану красуню. Нею виявилася "Міс Україна-2023" Софія Шамія.