За сердце Тараса Цимбалюка будет соревноваться 38-летняя спортсменка: "Я фантастическая" (видео)

Участницей "Холостяка" стала 38-летняя спортсменка

На официальной странице шоу опубликовали короткий ролик, который раскрыл личность еще одной участницы нового сезона.

Претенденткой на сердце Цимбалюка стала 38-летняя мастер спорта по легкой атлетике по прыжкам в высоту.

В ролике можно увидеть, как она тренируется в спортивной форме, демонстрируя отличную физическую подготовку.

Также показали ее образ для прогулки по городу и самый ожидаемый момент - наряд для первой вечеринки и знакомства с Холостяком.

Она призналась, что была в двадцатилетнем браке, а на проект пришла не ради конкуренции.

"Я была в браке 20 лет. Сюда пришла не за соревнованиями. Посмотрите на меня - я фантастическая", - заявила она.

Когда Тарас Цимбалюк впервые увидел участницу, он не сдержал эмоций.

"Прекрасно выглядишь", - сказал он.

В комментариях предположили, что участницу зовут Ольга Евгениевна, ее аккаунт в Instagrm закрытый.

Сможет ли спортсменка покорить сердце Холостяка - зрители узнают уже с 17 октября.

Что известно об участницах "Холостяк-14"

Два месяца съемок в проекте стали для Цымбалюка незабываемым опытом. Ранее он признавался, что здесь познакомился с очень яркими и разнообразными девушками, которые вызвали целый спектр эмоций.

"Грани девушек удивляли, настораживали, притягивали, отталкивали, восхищали и тому подобное. Одним словом - вызывали самые разные эмоции", - написал он в Instagram.

Ранее стало известно, что Тарас встретит на "Холостяке" титулованную красавицу. Ею оказалась "Мисс Украина-2023" София Шамия.