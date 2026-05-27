Нова альтернатива героям "Marvel": Ніколас Кейдж дебютував у серіалі "Павук-Нуар"

18:40 27.05.2026 Ср
3 хв
Герою знову доведеться зіштовхнутися зі злочинним світом
Крижанівська Наталя
Нова альтернатива героям "Marvel": Ніколас Кейдж дебютував у серіалі "Павук-Нуар" Новий "павук" із Ніколасом Кейджем (колаж: РБК-Україна)
Фанати супер-геройських фільмів і персонажів "Marvel" дочекалися прем’єри нового серіалу "Павук-Нуар", де головну роль зіграв Ніколас Кейдж. Проєкт можна назвати однією з найнезвичніших історій про "Людину-павука" через надзвичайно похмуру атмосферу та стиль старого кіно.

Детальніше про унікальну картину розповість РБК-Україна.

Більше цікавого:

Що відомо про нового "павука"

Після кількох місяців очікування на стримінгах офіційно вийшов у прокат серіал "Павук-Нуар", головну роль в якому отримав Ніколас Кейдж.

Ще навесні творці показали перший трейлер, який одразу наробив шуму через незвичний стиль. Що цікаво, відео випустили одразу у двох версіях: кольоровій та чорно-білій, аби максимально наближено передати атмосферу класичних нуарних фільмів 1930-х років.

Ніколас Кейдж у новому нуар-серіалі (скріншот)

Що ж стосується прем'єри багатосерійної стрічки, то вона відбувалася, як і прогнозувалося, 27 травня 2026 року.

Над серіалом працювали продюсери Філ Лорд та Крістофер Міллер, які створили анімаційний хіт "Людина-павук: Навколо всесвіту". Водночас режисером перших епізодів став Гаррі Бредбір, який відомий світу за роботою над серіалами "Флібег" і "Вбиваючи Єву". Також у проєкт були запрошені Брендан Глісон, Ламорн Морріс та Джек Г'юстон.

Сюжет і головна особливість серіалу

Події "Павук-Нуар" розгортаються в альтернативному Нью-Йорку часів так званої "Великої депресії". Головним героєм картини є Бен Рейлі - старіючий приватний детектив із непростим минулим, який колись був єдиним супергероєм міста, а зараз перебуває на "законному відпочинку". Однак тепер йому доводиться знову зануритися у кримінальний світ, де тривають війни між мафією та гангстерами.

Автори зробили серіал максимально похмурим і стилізованим під старе детективне кіно. У першому сезоні буде вісім серій. Що ж стосується інформації щодо подальших зйомок, то вона поки не розголошується.

Варто також додати, що проєкт із новим "павуком" не пов'язаний із підлітком з Брукліна Майлзом Моралесом та існує як окрема історія у всесвіті "Marvel".

Фільми нуар - що це таке

Нуар - особливий стиль фільмів, який став популярним у 1940–1950-х роках. Такі стрічки зазвичай похмурі, темні та напружені. У центрі сюжету часто детективи, злочинці, мафія, корупція або люди з важким минулим.

Для нуару характерні нічні міста, дощ, дим, темні вулиці, неонові вивіски та атмосфера небезпеки. Герої тут рідко бувають "ідеальними" і можуть помилятися, мати свої секрети чи внутрішні проблеми.

Раніше багато класичних нуарів знімали у чорно-білому форматі, тому зараз цей стиль часто спеціально відтворюють у сучасному кіно.

