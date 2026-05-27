ua en ru
Ср, 27 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Шоу бизнес »

Новая альтернатива героям "Marvel": Николас Кейдж дебютировал в сериале "Паук-Нуар"

18:40 27.05.2026 Ср
3 мин
Герою снова придется столкнуться с преступным миром
Крижанівська Наталя
Новая альтернатива героям "Marvel": Николас Кейдж дебютировал в сериале "Паук-Нуар" Новый "паук" с Николасом Кейджем (коллаж: РБК-Украина)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google
Фанаты супер-геройских фильмов и персонажей "Marvel" дождались премьеры нового сериала "Паук-Нуар", где главную роль сыграл Николас Кейдж. Проект можно назвать одной из самых необычных историй о "Человеке-пауке" из-за чрезвычайно мрачной атмосферы и стиля старого кино.

Подробнее об уникальной картине расскажет РБК-Украина.

Больше интересного: "Анатомия Грей" получит спин-оффЛегендарный сериал

Что известно о новом "пауке"

После нескольких месяцев ожидания на стримингах официально вышел в прокат сериал "Паук-Нуар", главную роль в котором получил Николас Кейдж.

Еще весной создатели показали первый трейлер, который сразу наделал шума из-за необычного стиля. Что интересно, видео выпустили сразу в двух версиях: цветной и черно-белой, чтобы максимально приближенно передать атмосферу классических нуарных фильмов 1930-х годов.

Новая альтернатива героям &quot;Marvel&quot;: Николас Кейдж дебютировал в сериале &quot;Паук-Нуар&quot;Николас Кейдж в новом нуар-сериале (скриншот)

Что же касается премьеры многосерийной ленты, то она состоялась, как и прогнозировалось, 27 мая 2026 года.

Над сериалом работали продюсеры Фил Лорд и Кристофер Миллер, которые создали анимационный хит "Человек-паук: Вокруг вселенной". При этом режиссером первых эпизодов стал Гарри Брэдбир, который известен миру по работе над сериалами "Флибег" и "Убивая Еву". Также в проект были приглашены Брендан Глисон, Ламорн Моррис и Джек Хьюстон.

Сюжет и главная особенность сериала

События "Паук-Нуар" разворачиваются в альтернативном Нью-Йорке времен так называемой "Великой депрессии". Главным героем картины является Бен Рейли - стареющий частный детектив с непростым прошлым, который когда-то был единственным супергероем города, а сейчас находится на "законном отдыхе". Однако теперь ему приходится снова окунуться в криминальный мир, где продолжаются войны между мафией и гангстерами.

Авторы сделали сериал максимально мрачным и стилизованным под старое детективное кино. В первом сезоне будет восемь серий. Что же касается информации относительно дальнейших съемок, то она пока не разглашается.

Стоит также добавить, что проект с новым "пауком" не связан с подростком из Бруклина Майлзом Моралесом и существует как отдельная история во вселенной "Marvel".

Фильмы нуар - что это такое

Нуар - особый стиль фильмов, который стал популярным в 1940-1950-х годах. Такие ленты обычно мрачные, темные и напряженные. В центре сюжета часто детективы, преступники, мафия, коррупция или люди с тяжелым прошлым.

Для нуара характерны ночные города, дождь, дым, темные улицы, неоновые вывески и атмосфера опасности. Герои здесь редко бывают "идеальными" и могут ошибаться, иметь свои секреты или внутренние проблемы.

Раньше много классических нуаров снимали в черно-белом формате, поэтому сейчас этот стиль часто специально воспроизводят в современном кино.

Больше интересного:

Лучшие фильмы о спортивных победах, которые замотивируют каждого

Как в реальной жизни выглядят злые демоны из "Все женщины - ведьмы "Я

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
фильмы Шоу-бизнес Актеры
Новости
Зеленский направил Трампу срочное письмо о критической нехватке ПВО
Зеленский направил Трампу срочное письмо о критической нехватке ПВО
Аналитика
"Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст
Роман Коткорреспондент РБК-Украина "Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст