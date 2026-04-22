Сергій Ребров покидає збірну України: УАФ оголосила про долю тренера після провалу ЧС-2026

Деталі розірвання контракту

Українська асоціація футболу офіційно підтвердила відставку Сергія Реброва. Фахівець, який очолював "синьо-жовтих" з літа 2023 року, припиняє роботу з головною командою країни.

За інформацією прес-служби відомства, рішення про розставання було обопільним.

Попри відхід з тренерського містка, Ребров не залишає структуру асоціації, адже він продовжить виконувати обов’язки віцепрезидента та входитиме до складу Виконавчого комітету УАФ.

Підсумки роботи Реброва у збірній

Епоха Реброва розпочалася у розпал відбіркового циклу до континентальної першості.

Під його керівництвом український колектив продемонстрував стійкість у складних стикових поєдинках, що дозволило збірній кваліфікуватися на Євро-2024.

Проте наступний етап став менш успішним - національна команда втратила шанси на поїздку на чемпіонат світу 2026 року, що стало ключовим чинником для перегляду подальшої стратегії розвитку.

Реакція Андрія Шевченка та колишнього тренера

Президент УАФ Андрій Шевченко висловив подяку колезі за роботу з молодим поколінням гравців, зауваживши, що наразі настав час для закладення нового фундаменту майбутніх перемог.

"Ми дякуємо Сергію Станіславовичу за його роботу, внесок у розвиток молодих футболістів. Сьогодні нам потрібно рухатися вперед і ухвалювати нові рішення, які стануть фундаментом майбутнього збірної", - сказав президент УАФ Андрій Шевченко.

Сам Сергій Ребров також звернувся до вболівальників, відзначивши єдність українців у періоди тріумфів та поразок.

Він подякував підопічним за пройдений шлях та наголосив на важливості підтримки, яку відчував упродовж усього терміну роботи.

"Я вдячний усій команді та вболівальникам за той етап, який ми пройшли. Це був складний шлях із перемогами і поразками, але українці збірну підтримували завжди. Це моменти єдності, які я не забуду і за які завжди буду вдячний. Також дякую УАФ за постійне сприяння, підтримку та спільну роботу", - заявив Сергій Ребров.

Що далі: виклики для збірної України

Питання щодо призначення нового головного тренера в УАФ поки тримають у таємниці. Кандидатуру наступника буде оголошено додатково.

Часу на пошук фахівця небагато, адже вже у вересні 2026 року національна команда розпочне виступи в новому розіграші Ліги націй (дивізіон В).

До кінця літа новому наставнику доведеться не лише сформувати склад, а й налагодити ігрову модель для протистояння з суперниками по групі - Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією.