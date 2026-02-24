Сенсаційний виліт "Інтера": як фіналіст двічі програв команді з Норвегії у плей-офф ЛЧ

Сенсаційний виліт "Інтера" та розгром у Мадриді

Найбільш неочікуваний результат зафіксовано в Італії. Міланський "Інтер", який минулого сезону грав у фіналі турніру, вдруге поступився норвезькому "Буде-Глімт".

Після поразки в першій зустрічі "нерадзуррі" не змогли взяти реванш удома, програвши з рахунком 1:2. Таким чином, скандинавський клуб вибив фаворита із загальним результатом 5:2.

Водночас іспанський "Атлетіко" підтвердив свій статус у грі проти "Брюгге". П

ісля результативної нічиєї в Бельгії (3:3), підопічні Дієго Сімеоне зняли всі питання в другому таймі мадридського матчу.

Забивши три м'ячі після перерви, "матрацники" оформили перемогу 4:1 (7:4 за сумою двох ігор).

Гольова феєрія в Англії та прагматизм "Баєра"

Англійський "Ньюкасл" влаштував чергове шоу в поєдинку проти "Карабаха". Команди продемонстрували відкритий футбол, забивши на двох п'ять голів.

Перемога "сорок" з рахунком 3:2 закріпила їхню тотальну перевагу над азербайджанським колективом - загальний рахунок протистояння склав вражаючі 9:3.

Німецький "Баєр" обрав більш стриману тактику. Після виїзного успіху леверкузенці вдома розійшлися миром з "Олімпіакосом" (0:0).

Нульової нічиєї цілком вистачило команді Хабі Алонсо для проходу далі завдяки перевазі, здобутій у першій зустрічі.

Підсумки матчів-відповідей (24 лютого):

"Атлетіко" - "Брюгге" - 4:1 (заг. 7:4)

"Баєр" - "Олімпіакос" - 0:0 (заг. 2:0)

"Інтер" - "Буде-Глімт" - 1:2 (заг. 2:5)

"Ньюкасл" - "Карабах" - 3:2 (заг. 9:3)

Що далі: жеребкування та потенційні пари

Офіційна процедура формування пар 1/8 фіналу відбудеться у п'ятницю, 27 лютого. Згідно з попередньою сіткою турніру, переможці стикового раунду вже знають коло своїх можливих опонентів: