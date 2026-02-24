Сенсационный вылет "Интера": как финалист дважды проиграл команде из Норвегии в плей-офф ЛЧ

Во вторник завершилась серия ответных матчей стыкового раунда главного еврокубка. По итогам игрового дня 24 февраля стали известны имена еще четырех команд, которые продолжат борьбу в плей-офф турнира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты мачей.
Самый неожиданный результат зафиксирован в Италии. Миланский "Интер", который в прошлом сезоне играл в финале турнира, во второй раз уступил норвежскому "Буде-Глимт".
После поражения в первой встрече "нерадзурри" не смогли взять реванш дома, проиграв со счетом 1:2. Таким образом, скандинавский клуб выбил фаворита с общим результатом 5:2.
В то же время испанский "Атлетико" подтвердил свой статус в игре против "Брюгге". П
осле результативной ничьей в Бельгии (3:3), подопечные Диего Симеоне сняли все вопросы во втором тайме мадридского матча.
Забив три мяча после перерыва, "матрасники" оформили победу 4:1 (7:4 по сумме двух игр).
Английский "Ньюкасл" устроил очередное шоу в поединке против "Карабаха". Команды продемонстрировали открытый футбол, забив на двоих пять голов.
Победа "сорок" со счетом 3:2 закрепила их тотальное преимущество над азербайджанским коллективом - общий счет противостояния составил впечатляющие 9:3.
Немецкий "Байер" избрал более сдержанную тактику. После выездного успеха леверкузенцы дома разошлись миром с "Олимпиакосом" (0:0).
Нулевой ничьей вполне хватило команде Хаби Алонсо для прохода дальше благодаря преимуществу, добытому в первой встрече.
Официальная процедура формирования пар 1/8 финала состоится в пятницу, 27 февраля. Согласно предварительной сетке турнира, победители стыкового раунда уже знают круг своих возможных оппонентов:
