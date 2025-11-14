ua en ru
Пт, 14 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Сенсації АТР Finals: де Мінаур обіграв Фрітца, Алькарас очолив групу

П'ятниця 14 листопада 2025 00:12
UA EN RU
Сенсації АТР Finals: де Мінаур обіграв Фрітца, Алькарас очолив групу Карлос Алькарас (фото: x.com/usopen)
Автор: Катерина Урсатій

Австралійський тенісист Алекс де Мінаур здобув сенсаційну перемогу над Тейлором Фрітцом у третьому турі групи "Джиммі Коннорс" на Підсумковому турнірі АТР у Турині. Одночасно Карлос Алькарас забезпечив собі перше місце в групі, здолавши Лоренцо Музетті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням результат матчів.

Де Мінаур вибив Фрітца та зберіг шанси на півфінал

У двох сетах австралієць переміг чинного фіналіста турніру з рахунком 7:6(3), 6:3 за 1 годину 35 хвилин.

Для де Мінаура це перша перемога на Підсумковому турнірі, яка дозволила йому посісти другу позицію в групі та кваліфікуватися до півфіналу, де він зустрінеться з другою ракеткою світу Янніком Сіннером.

"Ця перемога дуже важлива для мене – вона відкриває шанс на плейоф і додає впевненості", - зазначили джерела у тренерському штабі австралійця.

Алькарас впевнено закріпився на вершині групи

Перша ракетка світу Карлос Алькарас у паралельному поєдинку впевнено обіграв Лоренцо Музетті з Італії 6:4, 6:1 за 1 годину 24 хвилини.

Ця перемога гарантувала іспанцю перше місце у групі "Джиммі Коннорс" та збереження лідерства у світовому рейтингу за підсумками року.

Музетті залишився останнім у групі, тоді як де Мінаур із одним виграшем у трьох матчах піднявся на другу позицію, що дозволило йому вийти до півфіналу турніру.

Подальші матчі та інтрига в інших групах

У групі "Бйорн Борг" Яннік Сіннер уже забезпечив собі перше місце. Другий слот у півфінал визначать 14 листопада Александр Звєрєв та Фелікс Оже-Альяссім.

А поєдинок де Мінаура проти Сіннера обіцяє стати ключовим у боротьбі за титул АТР Finals 2025.

Нагадаємо, що першим учасником плейоф групи "Бйорна Борга" став Яннік Сіннер, він переміг Александра Звєрєва та гарантував місце у топ-2.

Раніше ми повідомили про те, як українець Віталій Сачко злетів після сенсацій в оновленому рейтингу тенісистів.

Також читайте, як чоловіча національна команда України здолала Домінікану та піднялася в розіграші Кубка Девіса.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс
Новини
Сирський: найзапекліші бої на фронті тривають біля 7 міст
Сирський: найзапекліші бої на фронті тривають біля 7 міст
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе