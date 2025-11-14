Сенсації АТР Finals: де Мінаур обіграв Фрітца, Алькарас очолив групу

Австралійський тенісист Алекс де Мінаур здобув сенсаційну перемогу над Тейлором Фрітцом у третьому турі групи "Джиммі Коннорс" на Підсумковому турнірі АТР у Турині. Одночасно Карлос Алькарас забезпечив собі перше місце в групі, здолавши Лоренцо Музетті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням результат матчів.

Де Мінаур вибив Фрітца та зберіг шанси на півфінал

У двох сетах австралієць переміг чинного фіналіста турніру з рахунком 7:6(3), 6:3 за 1 годину 35 хвилин.

Для де Мінаура це перша перемога на Підсумковому турнірі, яка дозволила йому посісти другу позицію в групі та кваліфікуватися до півфіналу, де він зустрінеться з другою ракеткою світу Янніком Сіннером.

"Ця перемога дуже важлива для мене – вона відкриває шанс на плейоф і додає впевненості", - зазначили джерела у тренерському штабі австралійця.

Алькарас впевнено закріпився на вершині групи

Перша ракетка світу Карлос Алькарас у паралельному поєдинку впевнено обіграв Лоренцо Музетті з Італії 6:4, 6:1 за 1 годину 24 хвилини.

Ця перемога гарантувала іспанцю перше місце у групі "Джиммі Коннорс" та збереження лідерства у світовому рейтингу за підсумками року.

Музетті залишився останнім у групі, тоді як де Мінаур із одним виграшем у трьох матчах піднявся на другу позицію, що дозволило йому вийти до півфіналу турніру.

Подальші матчі та інтрига в інших групах

У групі "Бйорн Борг" Яннік Сіннер уже забезпечив собі перше місце. Другий слот у півфінал визначать 14 листопада Александр Звєрєв та Фелікс Оже-Альяссім.

А поєдинок де Мінаура проти Сіннера обіцяє стати ключовим у боротьбі за титул АТР Finals 2025.