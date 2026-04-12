Сенсація дня: жінка вперше очолила клуб з топ-5 ліг Європи

Сумна статистика "Уніона"

Штеффен Баумґарт, який очолив команду в грудні 2024 року, не зміг вивести "Уніон" із кризи. Вирішальною краплею стала поразка від "Гайденгайма", яка погіршила і без того складну статистику: лише дві перемоги в останніх 14 поєдинках Бундесліги.

"Ми мали розчаровуючий початок другої половини сезону і не дозволимо поточному місцю в таблиці засліпити нас. Ситуація залишається хиткою, нам терміново потрібні очки", - прокоментував звільнення спортивний директор "Уніона" Хорст Гельдт.

Разом із головним тренером посади залишили і його асистенти – Данило де Соуза та Кевін Маккенна.

Історичне призначення

До кінця сезону обов'язки головного тренера виконуватиме Марія-Луїза Ета. Раніше 34-річна спеціалістка успішно працювала з молодіжним складом "Уніона" (U-19).

Зазначимо, що для Німеччини це не перший випадок, коли чоловічу команду тренує жінка. У 2024 році "Інгольштадт" призначив Сабріну Вітманн. Втім, саме в історії Бундесліги Марі-Луїза Ета є першою тренеркою чоловічої команди. Вона також стала першою тренеркою в чоловічій команді серед усіх клубів топ-5 ліг Європи.

Сама Ета вже зробила першу заяву на новій посаді.

"Я рада, що клуб довірив мені це складне завдання. Однією з сильних сторін "Уніона" завжди була здатність згуртуватися в таких ситуаціях. Я переконана, що ми здобудемо вирішальні очки", - сказала тренерка.

Турнірне становище та календар

Наразі "залізні" посідають 11-те місце в таблиці, маючи 32 очки. Попри середню позицію, відрив від зони перехідних матчів становить лише сім пунктів, що не гарантує безпеки за п'ять турів до фінішу.

Дебют Марії-Луїзи Ети в ролі головної тренерки відбудеться вже 18 квітня, коли "Уніон" прийматиме "Вольфсбург".