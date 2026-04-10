Головна » Розваги » Спорт

"Все, чого я хочу…": лікар розкрив останнє бажання Мірчі Луческу перед смертю

13:50 10.04.2026 Пт
2 хв
Він до останнього подиху марив грою: кардіолог розповів про драматичне прохання легендарного тренера
aimg Андрій Костенко
"Все, чого я хочу…": лікар розкрив останнє бажання Мірчі Луческу перед смертю Мірча Луческу (фото: Getty Images)

Світ футболу прощається з Мірчею Луческу. Колишній наставник донецького "Шахтаря" та київського "Динамо", який пішов із життя 7 квітня, до останньої секунди залишався вірним своїй найбільшій пристрасті. Драгош Вінеряну, головний кардіолог Університетської лікарні, де перебував тренер, поділився спогадами про те, про що мріяв "Містер" перед смертю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на румунське видання Digi Sport.

Читайте також: Помер Мірча Луческу: чим запам'ятався легендарний "Містер"

Прохання, що шокувало лікарів

Навіть у критичному стані, перебуваючи під пильним наглядом медиків, Луческу відмовлявся думати про спокій. Його відданість футболу виявилася сильнішою за страх смерті. Лікар згадує, що тренер був абсолютно щирим і примиреним зі своєю долею.

"У якийсь момент він сказав мені: "Пане професоре, все, чого я хочу – це померти на футбольному полі". Я відчував, що він каже це серйозно. Йому було боляче від того, що він перебуває в палаті, а не на стадіоні. Там було все його життя", - зізнався Драгош Вінеряну.

За словами медика, Луческу постійно наполягав на одному: "Відпустіть мене на матч". Він жив футболом і виховував цілі покоління, залишаючись справжнім "диригентом" гри до самого кінця.

Хроніка фатальних днів

Мірча Луческу потрапив до лікарні прямо з робочого місця – зі зборів національної команди Румунії. Хвороба розвивалася стрімко:

29 березня. Тренер знепритомнів під час наради з футболістами перед грою зі Словаччиною.

10 днів у лікарні. Під час перебування у стаціонарі легендарний фахівець переніс інфаркт.

5 квітня. Стан здоров'я різко погіршився, його терміново перевели до реанімації.

7 квітня. Серце великого тренера зупинилося.

Остання шана легенді

Сьогодні, у п'ятницю 10 квітня, Мірчу Луческу поховають на цвинтарі Беллу в Бухаресті. Раніше тисячі людей прийшли до "Арени Націонале", щоб віддати останню шану тренеру, який змінив історію не лише румунського, а й українського футболу.

Для вболівальників "Шахтаря" та "Динамо" він назавжди залишиться символом епохи великих перемог та безмежної любові до своєї справи.

Раніше ми писали, що в Бухаресті пішли на неочікуваний крок заради легендарного тренера.

Нові правила для ТЦК вже готують: Свириденко розповіла, на якому етапі гучна реформа
