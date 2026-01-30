Сенсація Australian Open: 38-річний Джокович вибив чинного чемпіона і вийшов у фінал

Реванш легенди: як Джокович зупинив фаворита

У Мельбурні завершився другий півфінальний поєдинок чоловічої сітки Australian Open - 2026. 38-річний серб Новак Джокович (4-й номер посіву) у виснажливому протистоянні, що тривало 4 години 10 хвилин, вибив з турніру дворазового тріумфатора змагань італійця Янніка Сіннера.

Попри статус аутсайдера у букмекерів, досвідчений серб зумів перевернути хід гри та перемогти з рахунком 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

Хід гри: драма на "Род Лейвер Арені"

Початок зустрічі був за Сіннером, який швидко взяв першу партію. Проте вже у другому сеті Джокович продемонстрував фірмову стійкість, серб не лише відіграв три брейк-пойнти поспіль за рахунку 3:1, а й довів сет до перемоги.

Італієць відповів успіхом у третій партії, але наприкінці матчу фізична та психологічна перевага була на боці ветерана.

Ключовим фактором стала реалізація моментів. Яннік Сіннер мав колосальну перевагу за кількістю брейк-пойнтів, проте скористався лише 2 шансами з 18.

Натомість Новак продемонстрував гроссмейстерську ефективність, реалізувавши 3 з 8 спроб.

Зокрема, у вирішальному сеті італієць втратив п'ять можливостей взяти подачу суперника на старті та ще три - за рахунку 3:4.

Історичні рекорди та фінал проти Алькараса

Вихід у фінал дозволив Джоковичу оновити кілька світових досягнень:

Він став найстаршим учасником вирішального матчу Australian Open в історії.

Це 38-й фінал турнірів Grand Slam для серба (абсолютний рекорд серед чоловіків).

У разі перемоги Новак здобуде 25-й титул "Шолома", випередивши за цим показником усіх тенісистів та тенісисток в історії.

У битві за титул на Джоковича чекає зустріч із першою ракеткою світу Карлосом Алькарасом.

Іспанець раніше пройшов Александра Звєрєва, встановивши власний рекорд як наймолодший гравець, що дістався фіналів усіх чотирьох мейджорів.

Наразі рахунок в очних зустрічах Джоковича та Алькараса - 5:4 на користь серба. Минулого року Новак вже перемагав іспанця на австралійських кортах на стадії 1/4 фіналу.