Салах встановив історичний рекорд та вивів Єгипет на ЧС-2026 (відео)

Вирішальний розгром

Збірна Єгипту стала недосяжною для суперників по групі А африканської кваліфікації після розгромної перемоги над суперниками з Джибуті – 3:0. Поєдинок був номінально домашнім для Джибуті, хоч і проходив в марокканській Касабланці.

Рахунок вже на 8-й хвилині відкрив Ібрагім Адель, що виступає в ОАЕ за "Аль-Джазіру". Салах свій перший гол забив на 14-хвилині, а на 84-й оформив дубль.

Завдяки перемозі єгиптяни набрали 23 очки та зберегли відрив у п'ять пунктів від найближчого переслідувача – Буркіна-Фасо за тур до фінішу. Таким чином Єгипет гарантував собі прямий вихід у фінальну частину ЧС-2026.

Мохамед Салах (фото: (x.com/EgyptNT_EN)

Рекорд Салаха

Голи форварда англійського "Ліверпуля" стали для нього 19-м і 20-м у рамках африканської кваліфікації за історію. Таким чином він перевершив досягнення івуарійця Дідьє Дрогба та алжирця Іслама Слімані на рахунку яких по 18 м'ячів.

33-річному нападнику для досягнення цього рекорду знадобилося лише 29 матчів. Крім того, в активі Салаха – 12 результативних передач.

Четвертий успіх Єгипту

Збірна Єгипту стала третьою командою з Африки, яка пробилася на чемпіонат світу у США, Мексиці та Канаді. До цього путівки на світову першість достроково здобули Марокко та Туніс.

Для єгиптян це четвертий в історії вихід у фінальну частину ЧС. Раніше команда була представлена на мундіалях 1934, 1990 та 2018 років. У фіналах вона жодного разу не виходила з групи.

Хто вже вийшов на ЧС-2026

Єгиптяни стали вже 19-м учасником майбутнього чемпіонату світу, в якому вперше візьмуть участь 48 збірних.

Повний список відомих учасників ЧС-2026:

Африка (3/9): Марокко, Туніс, Єгипет.

Азія (6/8): Японія, Іран, Узбекистан, Південна Корея, Йорданія, Австралія

Південна Америка (6/6): Аргентина, Бразилія, Уругвай, Еквадор, Колумбія, Парагвай

Північна Америка (3/6): США, Канада, Мексика

Океанія (1/1): Нова Зеландія

Європа (0/16): –

Переможці плей-офф (0/2): –