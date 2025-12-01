"Рухнув мій світ": соцмережі вибухнули реакціями на розлучення Олени і Тараса Тополь

Як відреагували зірки під публікацією Олени Тополі

Під публікацією Олени Тополі багато знаменитостей залишили свої коментарі зі словами підтримки.

Слава Дьомін : "Новий етап життя. Нехай так і буде"

: "Новий етап життя. Нехай так і буде" Соломія Вітвіцька : "Оу, найнесподіваніше, що могла прочитати цього ранку. Обіймаю вас обох і вірю, що все на краще"

: "Оу, найнесподіваніше, що могла прочитати цього ранку. Обіймаю вас обох і вірю, що все на краще" Марічка Падалко : "Дуже сумно. Сил усій родині"

: "Дуже сумно. Сил усій родині" Олексій Суровцев : "Розлучення - це маленька смерть, але іноді ця смерть допомагає переродженню. Сил, витримки та нехай все буде добре"

: "Розлучення - це маленька смерть, але іноді ця смерть допомагає переродженню. Сил, витримки та нехай все буде добре" Влад Дарвін : "Ви подарували світу дітей, багато любові та натхнення. З вами залишається все найкраще, що ви створили. Такі рішення приймаються з повагою, розумінням і підтримкою"

: "Ви подарували світу дітей, багато любові та натхнення. З вами залишається все найкраще, що ви створили. Такі рішення приймаються з повагою, розумінням і підтримкою" Наталка Карпа : "Моя люба, міцно-міцно обіймаю! Знаю, як не просто приймаються такі рішення! Але їх потрібно поважати! Мені дуже сумно стає, коли чую про розлучення, але це ваше, впевнене, зважене рішення! Люблю кожного з вас і бажаю, щоб все склалося якнайкраще!"

: "Моя люба, міцно-міцно обіймаю! Знаю, як не просто приймаються такі рішення! Але їх потрібно поважати! Мені дуже сумно стає, коли чую про розлучення, але це ваше, впевнене, зважене рішення! Люблю кожного з вас і бажаю, щоб все склалося якнайкраще!" Анжеліка Рудницька: "Сумно. Обіймаю!".

Як відреагували фоловери Тараса Тополі

Водночас фани лідера "Антитіл" були більш різкими в коментарях:

"Ненавиджу такі новини"

"Щойно рухнув мій світ. Я була впевнена, що ви саме та пара, яка разом до кінця. Як приклад вічного кохання"

"Егоїсти, цей світ летить шкереберть, бо всі такі просвітлені й вдячні одне одному. Ваші діти хочуть бачити обох батьків одночасно щодня. Те єдине, що робить по-справжньому щасливими кожну дитину, і не розповідайте, про те, що життя одне і кожен там на щось має право. Так, має, але потрібно думати про себе до народження дітей, а далі тільки праця обох, постійна, стосунки - це тотальна праця обох і велика відповідальність перед дітьми!"

"Зараз грошима, тачками, бізнесом нікого не здивуєш. А от міцний шлюб - це важкий люкс. Шкода, що ви не впоралися. Здавалося, що вас тільки старість розлучить"

"Уже третя пара, про яку я думала, що "це кохання на все життя", розходиться"

"Усі навколо розлучаються. Що це за дурдом"

"Ви були прикладом красивих стосунків у парі. Нехай далі буде ще краще! Хоч мені й прикро це розуміти"

"Ого. В інтерв'ю Оленка говорила інакше. Що життя без тебе не уявляє і не хоче. Через кілька місяців зміна напрямку попутного вітру"

"Головне, щоб через пів року не шкварилися в інтерв'ю, як Рожеві"

"Як тепер вірити в кохання?"

"Новина шокуюча, навіть огорнула печаль. Але ви та Олена і далі будете для мене прикладом чудових людських якостей. І тільки вам обом краще знати про свої стосунки та куди далі рухатися. Я впевнена, що ви робили все можливе й неможливе і прийняли найбільш зважене рішення. Життя триває далі"

"Ми ніколи не знаємо, що там діється всередині сім'ї. Фанам судити важко і не потрібно. Бажаю щастя вам обом. Ви - чудові співаки, і впевнена, що у вас все буде добре".

Що відомо про шлюб і розлучення Тараса Тополі

Тарас Тополя та Олена Кучер (дівоче прізвище) познайомилися на одному з концертів у Славському, де разом виступали. Вони одружилися 2013 року.

Пара виховує трьох дітей: 12-річного Романа, 10-річного Марка та 5-річну Марію.

На початку повномасштабного вторгнення Олена з дітьми виїхала з України та певний час проживала у США. Саме тоді почали ширитися чутки, що подружжя на межі розлучення.

У 2023 році вони повернулися в Україну. У багатьох інтерв'ю пара неодноразово наголошувала, що вони дуже кохають одне одного та щасливі у шлюбі, попри всі чутки, які ширяться навколо них.

Однак 1 грудня Тополі оголосила про розлучення, назвавши це спільним і зваженим рішенням. У своєму зверненні вони наголосили на взаємній повазі, вдячності за прожите разом і підкреслили, що залишаються партнерами у вихованні дітей.

Усі майнові питання та фінансові зобов'язання щодо утримання дітей подружжя врегулювало заздалегідь. Тарас і Олена також заявили, що не планують давати додаткові коментарі щодо розлучення, попри очікувану увагу суспільства.

