"Рухнул мой мир": соцсети взорвались реакциями на развод Елены и Тараса Тополь

Как отреагировали звезды под публикацией Елены Тополи

Под публикацией Елены Тополи многие знаменитости оставили свои комментарии со словами поддержки.

Слава Демин : "Новый этап жизни. Пусть так и будет"

: "Новый этап жизни. Пусть так и будет" Соломия Витвицкая : "Оу, самое неожиданное, что могла прочитать в это утро. Обнимаю вас обоих и верю, что все к лучшему"

: "Оу, самое неожиданное, что могла прочитать в это утро. Обнимаю вас обоих и верю, что все к лучшему" Маричка Падалко : "Очень грустно. Сил всей семье"

: "Очень грустно. Сил всей семье" Алексей Суровцев : "Развод - это маленькая смерть, но иногда эта смерть помогает перерождению. Сил, выдержки и пусть все будет хорошо"

: "Развод - это маленькая смерть, но иногда эта смерть помогает перерождению. Сил, выдержки и пусть все будет хорошо" Влад Дарвин : "Вы подарили миру детей, много любви и вдохновения. С вами остается все лучшее, что вы создали. Такие решения принимаются с уважением, пониманием и поддержкой"

: "Вы подарили миру детей, много любви и вдохновения. С вами остается все лучшее, что вы создали. Такие решения принимаются с уважением, пониманием и поддержкой" Наталка Карпа : "Моя дорогая, крепко-крепко обнимаю! Знаю, как не просто принимаются такие решения! Но их нужно уважать! Мне очень грустно становится, когда слышу о разводе, но это ваше, уверенное, взвешенное решение! Люблю каждого из вас и желаю, чтобы все сложилось наилучшим образом!"

: "Моя дорогая, крепко-крепко обнимаю! Знаю, как не просто принимаются такие решения! Но их нужно уважать! Мне очень грустно становится, когда слышу о разводе, но это ваше, уверенное, взвешенное решение! Люблю каждого из вас и желаю, чтобы все сложилось наилучшим образом!" Анжелика Рудницкая: "Печально. Обнимаю!".

Тарас Тополя разводится (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Как отреагировали фолловеры Тараса Тополи

В то же время фаны лидера "Антитіл" были более резкими в комментариях:

"Ненавижу такие новости"

"Только что рухнул мой мир. Я была уверена, что вы именно та пара, которая вместе до конца. Как пример вечной любви"

"Эгоисты, этот мир летит в тартарары, потому что все такие просветленные и благодарны друг другу. Ваши дети хотят видеть обоих родителей одновременно каждый день. То единственное, что делает по-настоящему счастливыми каждого ребенка, и не рассказывайте, о том, что жизнь одна и каждый там на что-то имеет право. Да, имеет, но нужно думать о себе до рождения детей, а дальше только труд обоих, постоянный, отношения - это тотальный труд обоих и большая ответственность перед детьми!"

"Сейчас деньгами, тачками, бизнесом никого не удивишь. А вот крепкий брак - это тяжелый люкс. Жаль, что вы не справились. Казалось, что вас только старость разлучит"

"Уже третья пара, про которую я думала, что "это любовь на всю жизнь", расходится"

"Все вокруг разводятся. Что это за дурдом"

"Вы были примером красивых отношений в паре. Пусть дальше будет еще лучше! Хоть мне и досадно это понять"

"Ого. В интервью Аленка говорила иначе. Что жизни без тебя не представляет и не хочет. Через несколько месяцев смена направления попутного ветра"

"Главное, чтобы через пол года не шкварились в интервью, как Розовые"

"Как теперь верить в любовь?"

"Новость шокирующая, даже окутала печаль. Но вы и Елена и дальше будете для меня примером замечательных человеческих качеств. И только вам обоим лучше знать о своих отношениях и куда дальше двигаться. Я уверена, что вы делали все возможное и невозможное и приняли наиболее взвешенное решение. Жизнь продолжается дальше"

"Мы никогда не знаем, что там творится внутри семьи. Фанам судить тяжело и не нужно. Желаю счастья вам обоим. Вы - отличные певцы, и уверена, что у вас все будет хорошо".

Елена и Тарас в январе этого года (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Что известно о браке и разводе Тараса Тополи

Тарас Тополя и Елена Кучер (девичья фамилия) познакомились на одном из концертов в Славском, где вместе выступали. Они поженились в 2013 году.

Пара воспитывает троих детей: 12-летнего Романа, 10-летнего Марка и 5-летнюю Марию.

В начале полномасштабного вторжения Елена с детьми выехала из Украины и некоторое время проживала в США. Именно тогда начали распространяться слухи, что супруги на грани развода.

В 2023 году они вернулись в Украину. Во многих интервью пара неоднократно подчеркивала, что они очень любят друг друга и счастливы в браке, несмотря на все слухи, которые ходят вокруг них.

Однако 1 декабря Тополи объявила о разводе, назвав это общим и взвешенным решением. В своем обращении они подчеркнули взаимное уважение, признательность за прожитое вместе и подчеркнули, что остаются партнерами в воспитании детей.

Все имущественные вопросы и финансовые обязательства по содержанию детей супруги урегулировали заранее. Тарас и Елена также заявили, что не планируют давать дополнительные комментарии по разводу, несмотря на ожидаемое внимание общества.

Елена и Тарас с детьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)