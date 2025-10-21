Розгром і крапка: Ястремська провела останній матч у сезоні

Токіо, WTA 500, 1-ше коло

Діана Шнайдер – Даяна Ястремська (Україна) – 6:3, 6:1

Як розвивався матч

Поєдинок тривав трохи більше години. Українка виграла лише чотири гейми, що стало її найслабшим результатом від червня, коли вона програла Александрі Еалі в Істборні.

На старті зустрічі тенісистки обмінялися брейками, після чого Шнайдер повністю перехопила ініціативу – виграла чотири гейми поспіль і закрила сет – 6:3.

У другій партії перевага суперниці була беззаперечною: 5:0, потім гейм престижу від Ястремської – і фінальні 6:1.

Українка вдруге в кар'єрі виступила в Токіо. Раніше вона грала тут у 2019 році, також не подолавши стартовий бар'єр.

Сезон завершено

Для Ястремської цей турнір став останнім у сезоні. В 2025-му українка провела 54 матчі, у яких здобула 32 перемоги. Вона посідає 28-ме місце у рейтингу WTA.

Взагалі до кінця року в жіночому турі залишилися лише три змагання рівня WTA 250. Після чого найкращі тенісистки зустрінуться на Підсумковому турнірі в Ер-Ріяді.