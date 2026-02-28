Разбили авто: Ирину Билык ограбили во время тура в Милане (фото)
Украинскую певицу Ирину Билык ограбили в Милане во время ее концертного тура по Европе.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказала сама певица в Instagram.
Что Ирина Билык рассказала об ограблении
По словам певицы, тур по Европе запомнится ей надолго. Хотя концерты прошли с успехом, она стала жертвой злоумышленников.
"Было все - сцены, эмоции, овации... и даже ограбление в Милане", - отметила она.
Детали относительно ограбления певица не уточнила. В субботу, 28 февраля, она лишь опубликовала фото поврежденного автомобиля с разбитым боковым стеклом.
Для Билык ситуация стала неприятной неожиданностью, но она планирует продолжить свои выступления. Далее даст концерт уже в Полтаве.
"Ни одно препятствие не перечеркнет той любви, которую я почувствовала в каждом городе. Европа, спасибо за эти встречи. Это было сильно. Полтава, готовься - именно с тебя стартует новый всеукраинский тур", - добавила она.
Ирину Билык ограбили (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Как отреагировали в сети
Пользователи поблагодарили певицу за концерты, а также выразили соболезнования из-за ограбления.
- "Очень обидно, что так произошло. Пусть это будет самое худшее, что может быть! Впереди всеукраинский тур. Ждем, любим".
- "Это очень неприятно".
- "Милан криминальный".
- "Италия такая разная. Ужас".
- "Не расстраивайтесь. Пусть берут. Это последнее, что они смогли сделать".
- "Ирина, спасибо за незабываемые эмоции на концерте в Милане".
- "В Милане воры - это святое".
