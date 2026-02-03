Російський дрон зруйнував квартиру продюсера "Фабрики зірок": моторошні кадри

У ніч на 3 лютого внаслідок влучання російського безпілотника у багатоповерховий будинок у Києві була зруйнована квартира продюсера Олексія Гончаренка, відомого своєю роботою над популярним музичним шоу "Фабрика зірок".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook засновника студії "Friends production".

Телеведучий оприлюднив відео з наслідками удару по його оселі.

"Ефект "Герань"! Була спальня, а тепер ра*ка зробила нам терасу зі свіжим морозним повітрям і чудовим краєвидом. Могли і не прокинутись, але вдома нікого не було. Всі живі", - написав Гончаренко.

У коментарі для "Детектора медіа" продюсер уточнив, що найбільше постраждала його квартира на 16-му поверсі, а також житло сусідів поверхом вище - на 17-му.

У його помешканні серйозно пошкоджені підлога та стеля, знищений балкон, частина меблів обгоріла.

Олексій Гончаренко показав зруйновану квартиру після атаки РФ (скріншот)

Наразі невідомо, чи вдасться їх відновити. Водночас друга кімната, через своє розташування, зазнала менших руйнувань, ніж спальня.

На момент удару Олексій Гончаренко разом із родиною перебував за містом, тому ніхто з близьких не постраждав.

За його словами, про руйнування він дізнався вже з відео, які почали з’являтися в мережі.

Олексій Гончаренко показав зруйновану квартиру після атаки РФ (скріншот)

"Коли я розплющив очі, то вже бачив відео з моєю квартирою в мережі, як пожежники несуть шланги. Ось це був справжній фільм жахів - побачити свій дім в хроніці, коли це вже було опубліковано. Було темно, але я одразу зрозумів, що це моя квартира", - розповів продюсер.

Гончаренко також зазначив, що важливу роль у мінімізації наслідків відіграла його сусідка.

Одразу після влучання вона спустилася на рецепцію, взяла ключі від його квартири та відкрила двері рятувальникам.

"У мене дуже складні залізні двері. Рятувальники би довго їх вибивали, вогонь би пішов далі. Завдяки моїй сусідці отримати доступ вдалося швидше, і менше квартир таким чином було уражено. Я їй дуже вдячний", - наголосив він.

Олексій Гончаренко показав зруйновану квартиру після атаки РФ (скріншот)

Найсерйозніших руйнувань зазнала квартира сусідів на 17-му поверсі - там обвалилася стіна. Втім, обійшлося без жертв.

"Сталось диво, тому що там якраз була дитяча спальня. Але дитина, як розповіли мені сусіди, через шум вийшла з кімнати до туалету за кілька хвилин до влучання", - поділився Олексій.

Продюсер додав, що екстрені служби та правоохоронці оперативно прибули на місце події. Наразі в будинку працюють ліфти, є електропостачання та вода.

Обстріл Києва 3 лютого

В ніч проти 3 лютого Київ зазнав масованої атаки російських безпілотників і ракет.

Станом на ранок було відомо щонайменше про шістьох постраждалих.

За інформацією начальника КМВА Тимура Ткаченка, у Дарницькому районі виникла пожежа в нежитловій забудові та було пошкоджено 22- і 5-поверхові будинки.

У Деснянському районі зафіксовано руйнування нежитлової споруди, у Дніпровському - пошкоджені дитячий садок і п’ятиповерхівка.

У Шевченківському районі рятувальники ліквідували пожежу в 22-поверховому будинку.

Також зазнали пошкоджень автозаправна станція та припарковані поруч автомобілі в Печерському районі.