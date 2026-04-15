"Росія нам не ворог". У серіалі "Хлопаки" несподівано показали Путіна та згадали Україну

Третя серія п'ятого сезону "Хлопаків" (The Boys) приголомшила глядачів новою сюжетною лінією персонажа Дженсена Еклза. Його герой Солдатик (Soldier Boy) опиняється в центрі пропагандистської історії, яка пов'язана з Росією.
Не секрет, що серіал славиться сатиричним поглядом на суспільство, медіа та політику. У центрі історії - корпорація "Воут" (Vought International), яка створює і контролює надлюдей, перетворюючи їх на медійні продукти.
За ідеальною картинкою героїзму ховаються жорстокість, егоїзм і безкарність. Одним з найголовніших антагоністів є Патріот (Homelander) - всемогутній і небезпечний лідер "Сімки".
Він - нарцис, садист і емоційно нестабільна особистість. Потребує постійного схвалення та зневажливо ставиться до всіх, кого вважає слабшими. Персонаж є прикладом зображення авторитарної влади.
Йому та його поплічникам протистоїть команда на чолі з Біллі Бутчером. У фінальному сезоні вони готові піти на все, аби зупинити зло.
У новому сезоні саме Хоумлендер пробуджує Солдатика, який також є його біологічним батьком. Аби заручитися його підтримкою, він обіцяє "реабілітувати" його перед суспільством і долучити до "Сімки".
Після того, як Раян (сина Хоумлендера) вбив у Росії військовий загін, який викрив його місцеперебування, компанія "Воут" виходить з новим пропагандистським роликом.
"З 1984 року Солдатик був в Росії, працював з нашими друзями у Кремлі, аби викрити підступних зрадників в Україні", - йшлося у відео.
Ще одна фраза не менш розбурхала мережу.
"Виявляється, Росія - не наш ворог. Це сильна нація, для якої сім’я понад усе і яка не терпить туалетів для трансів", - каже Підводний (The Deep).
Одні користувачі були шоковані, тоді як інші одразу розгледіли сатиру. Вони побачили у цьому натяк на деякі політичні наративи, які сьогодні звучать в США.
Нагадаємо, що персонаж Дженсена Екзла був представлений у серіалі в третьому сезоні. Його герой є першим вдалим результатом використання сироватки V. У компанії створили ілюзію, наче він герой Другої світової війни.
Втім, реальність була інакшою. Команда зрадила його, оскільки він дістав їх своєю жорстокістю і був неконтрольованим. Зрештою потрапив до радянських спецслужб, які роками проводили на ньому страшні досліди і катували.
Саме Бутчер знайшов його та запропонував об'єднатися, аби знищити Хоумлендера, проте все пішло не за планом.
До речі, з ув'язнення він повернувся з надздібністю, яка дозволяє позбавляти інших суперів їхніх сил. Крім того, тоді у нього були ознаки ПТСР - одна російська пісня могла спровокувати "вибух".