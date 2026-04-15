"Россия нам не враг". В сериале "Пацаны" неожиданно показали Путина и вспомнили Украину

18:55 15.04.2026 Ср
3 мин
Сеть взбудоражили кадры, на которых героя Дженсена Эклза связывают с Россией
aimg Сюзанна Аль Мариди
В сериале "Пацаны" показали Путина (кадр из сериала)

Третья серия пятого сезона "Пацанов" (The Boys) удивила зрителей новой сюжетной линией персонажа Дженсена Эклза. Его герой Солдатик (Soldier Boy) оказывается в центре пропагандистской истории, связанной с Россией.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина.

Что известно о сериале "Пацаны"

Не секрет, что сериал славится сатирическим взглядом на общество, медиа и политику. В центре истории - корпорация "Воут" (Vought International, которая создает и контролирует сверхлюдей, превращая их в медийные продукты.

За идеальной картинкой героизма скрываются жестокость, эгоизм и безнаказанность. Одним из главных антагонистов является Патриот (Homelander) - всемогущий и опасный лидер "Семерки".

Он - нарцисс, садист и эмоционально нестабильная личность. Нуждается в постоянном одобрении и пренебрежительно относится ко всем, кого считает слабее себя. Этот персонаж является воплощением авторитарной власти.

Ему и его приспешникам противостоит команда во главе с Билли Бутчером. В финальном сезоне они готовы пойти на все, чтобы остановить зло.


Как в сериале "Пацаны" показали Путина и вспомнили Украину

В новом сезоне именно Хоумлендер пробуждает Солдатика, который также является его биологическим отцом. Чтобы заручиться его поддержкой, он обещает "реабилитировать" его перед обществом и приобщить к "Семерке".

После того, как Райан (сына Хоумлендера) убил в России военный отряд, который разоблачил его местонахождение, компания "Воут" выходит с новым пропагандистским роликом.

"С 1984 года Солдатик был в России, работал с нашими друзьями в Кремле, чтобы разоблачить коварных предателей в Украине", - говорилось в видео.

Еще одна фраза не менее взбудоражила сеть.

"Оказывается, Россия - не наш враг. Это сильная нация, для которой семья превыше всего и которая не терпит туалетов для трансов", - говорит Подводный (The Deep).

Реакция сети

Одни пользователи были шокированы, тогда как другие сразу разглядели сатиру. Они увидели в этом намек на некоторые политические нарративы, которые сегодня звучат в США.

  • "Пацаны" никогда не подводят. Если бы мы увидели такое видео, как это, опубликованное сегодня, мы бы даже не удивились".
  • "Если бы вы только знали, как я хохотал, когда увидел это".
  • "Еще одно доказательство, что Путин - зло".
  • "Они пародируют то, как MAGA охотно воспринимает российскую пропаганду... От партии Рейгана, заклятого врага России, до повторения российских тезисов и подхалимства перед Путиным".
  • "Я никогда не думал, что увижу Солдатика в компании Путина".
  • "Пацаны" - это действительно что-то особенное. Мне очень нравится, как они все высмеивают".

Напомним, что персонаж Дженсена Экзла был представлен в сериале в третьем сезоне. Его герой является первым удачным результатом использования сыворотки V. В компании создали иллюзию, будто он герой Второй мировой войны.

Впрочем, реальность была иной. Команда предала его, поскольку он достал их своей жестокостью и был неконтролируемым. В итоге попал к советским спецслужбам, которые годами проводили на нем страшные опыты и пытали.

Именно Бутчер нашел его и предложил объединиться, чтобы уничтожить Хоумлендера, однако все пошло не по плану.

Кстати, из заточения он вернулся со сверхспособностью, позволяющей лишать других суперов их сил. Кроме того, тогда у него наблюдались признаки ПТСР - одна российська песня могла спровоцировать "взрыв".

