Росія може повернутися на "Євробачення": директор конкурсу приголомшив заявою

Що сказав Мартін Грін про повернення Росії на конкурс

Він припустив, що "теоретично" країна-агресорка може знову стати учасницею "Євробачення". За його словами, їй заборонили участь через статус російського мовника ВГТРК.

Він пояснив, що Європейська мовна спілка не змогла підтвердити незалежність компанії від Кремля. На запитання, чи може Росія повернутися до конкурсу, якщо телерадіокомпанія дотримається правил, Грін відповів лаконічно

"Теоретично - так", - сказав він.

Мартін Грін приголомшив заявою про Росію на "Євробаченні" (скриншот)

Грін дав зрозуміти, що рішення про виключення Росії з конкурсу не було пов'язане з вторгненням в Україну. Він пояснив, що у таких випадках ти потрапляєщ на слизьку доріжку, де потрібно "робити дуже суб’єктивні оцінки".

У розмові згадали участь Ізраїлю в конкурсі, яка спричинила широкий суспільний резонанс. За його словами, наразі немає "глобального консенсусу" щодо країни.

Хто та як критикує заяву Гріна

Слова директора "Євробачення" розкритикували британські депутати. Зокрема різко висловився представник ліберально-демократичної партії Том Гордон.

"Це приголомшливе, вражаюче зізнання, і це моральна боягузтво", - сказав він.

Він нагадав, як Європейська мовна спілка виходила з підтримкою України, а Велика Британія приймала конкурс від імені держави з "величезною гордістю та солідарністю".

"Тепер ми дізнаємося, що це взагалі не було принциповим рішенням, а лише формальністю, і що Росія може повернутися на "Євробачення", навіть коли її ракети все ще падають на Київ.

Не стримався й депутат від округу Гарогейт і Наресборо, де раніше проводився цей конкурс. Він назвав заяву Гріна "огидною зрадою союзників" і далі готується подати до парламенту відповідну заяву.

"Грін повинен виправити ситуацію та запевнити нас, що Росії не дозволять повернутися на "Євробачення", доки триває війна Путіна в Україні", - зазначив він.

Депутат Лейбористської партії Джош Ньюбері запевнив, що Велика Британія не допустить повернення Росії.

"Ні я, ні британський народ нізащо не будемо стояти осторонь і дивитися, як агресора знову приймають на найбільшій культурній сцені світу", - наголосив він.

Що пишуть користувачі мережі:

"Росія вбила 24 цивільних особи під час другого півфіналу. За вашою логікою, тут немає нічого поганого, і таке ставлення слід вважати нормою. Яке моральне банкрутство. Я просто втратив дар мови".

"Заборонити участь Росії було абсолютно правильно. Дозволити Ізраїлю брати участь - це неприпустимо. Не можна співати пісні разом з країнами, які вчиняють військові злочини та геноцид".

"Мені здається, що цього чоловіка підкупили. Хтось повинен перевірити його фінанси. Він точно не займається такою пропагандою безкоштовно. Репутація втрачена".

"Який ідіот, що тут суб'єктивного в тому, що одна країна вторглася в іншу? Це ж ясно як день. Вторгнення в чужі країни та розв'язування воєн - погано... Що тут такого складного, блін".

"Так типово, що відповідь на питання "чому Ізраїль запрошений, а Росія ні?" - це повернути Росію".

Нагадаємо, в останнє РФ була на "Євробаченні" у 2021 році. Їй заборонили участь 25 лютого 2022 року. Тоді Європейська мовна спілка наголосила, що жоден російський артист не братиме участь в конкурсі, а вже в травні країну виключили з мовного союзу.