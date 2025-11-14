Роналду вперше вилучили за збірну Португалії: історичний інцидент у матчі з Ірландією

У відборі до чемпіонату світу-2026 Кріштіану Роналду вперше за більш ніж 20 років виступів за національну команду отримав пряму червону картку. Епізод став ключовим у матчі проти Ірландії, де Португалія зазнала поразки з рахунком 0:2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням результат матчу.

Це перше вилучення Роналду у складі національної збірної з моменту його дебюту в 2003 році. За Португалію він провів 226 матчів і до цього епізоду отримував лише жовті картки - загалом 32.

На 59-й хвилині арбітр матчу Гленн Нюберг вилучив 40-річного нападника після сутички з Дарою О'Ші. У боротьбі за позицію Роналду вдарив суперника ліктем, коли той намагався зупинити португальця, схопивши за футболку. Після перегляду епізоду рефері миттєво показав пряму червону картку.

Нападник португальської збірної розпочав гру п’ятого туру кваліфікації у стартовому складі. До перерви команда Роберто Мартінеса вже поступалася 0:2 – обидва м’ячі оформив форвард Ірландії Трой Перротт.

Реакція Мартінеса: "Зображення виглядають жорсткіше, ніж сам момент"

Головний тренер Португалії Роберто Мартінес став на захист свого капітана, наголосивши, що емоції та напруженість боротьби зіграли свою роль.

"Причина вилучення в тому, що він дуже пристрасний і болісно реагує, коли команда не перемагає. Кадри спотворюють реальність – це виглядає як удар ліктем, хоча Роналду просто намагався звільнитися. Його постійно тримали та штовхали протягом більшої частини матчу", - пояснив Мартінес.

Наставник також підкреслив, що 40-річний лідер все ще демонструє ту ж саму самовідданість, яку мав на старті кар'єри.

Які наслідки загрожують Роналду

ФІФА трактує подібні епізоди як насильницьку поведінку. Такі порушення тягнуть за собою мінімум три матчі дискваліфікації. Якщо покарання буде максимальним, Роналду ризикує пропустити старт світової першості у 2026 році, оскільки товариські матчі в термін дискваліфікації не зараховуються, а Португалії залишилося зіграти лише один офіційний матч кваліфікації.

У клубній кар’єрі Роналду достроково полишав поле через вилучення 12 разів – вісім разів після прямих червоних карток і чотири після двох жовтих.

Португалія ще не забезпечила вихід на ЧС-2026

У нинішньому відборі Роналду провів п’ять матчів і забив стільки ж голів. Португалія очолює групу з 10 очками, але формально ще не гарантувала собі місце у фінальній частині турніру.

У заключному турі команда зустрінеться з Вірменією. Поєдинок відбудеться у неділю, 16 листопада, о 16:00 за київським часом.

Раніше ми повідомляли, що УЄФА затвердив розклад матчів на Євро-2028.

Також читайте про скандальні пенальті та дебют гравця у матчі Франція - Україна.