Ярмолюк створив переможний гол "Брентфорда": відео шедевру з АПЛ

Фото: Ігор Тіаго завершую атаку, яку розпочав українець (x.com/brentfordfc)
Автор: Андрій Костенко

Останній поєдинок 8-го туру англійської Прем'єр-ліги відбувся у понеділок, 20 жовтня. Столичний "Вест Хем" на своєму полі приймав "Брентфорд" українця Єгора Ярмолюка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

АПЛ, 9-й тур

"Вест Хем" – "Брентфорд" – 0:2

Голи: Ігор Тіаго, 43, Єнсен, 90+5

Як пройшла гра

Вирішальними у загалом рівному протистоянні стали заключні хвилини першого тайму. Саме в цей період гості забили аж два голи. Один з них, вже в компенсований час, судді не зарахували, перевіривши за допомогою ВАР.

Але перед ним "Брентфорд" забив чисто. А гольову атаку організував українець Ярмолюк. Саме він блискучим пасом зі своєї половини поля знайшов одноклубника біля штрафного суперників. Партнери по команді не схибили і довели справу до логічного завершення. Точний удар на свій рахунок записав бразилець Ігор Тіаго.

У другому таймі "Брентфорд" майстерно утримував результат, а у компенсований час забив удруге: крапку в поєдинку поставив Матіас Єнсен, результативно завершивши швидку контратаку. Ярмолюк провів на полі всі 90 хвилин.

Турнірне становище

"Брентфорд" здобув 3-тю перемогу у 8-ми матчах та потроху підіймається в турнірній таблиці АПЛ.

Зараз він з 10-ма очками на 13-й сходинці. Попереду "Евертон" Віталія Миколенка з 11-ма балами. А лідирує в чемпіонаті "Арсенал" – 19 пунктів.

Раніше ми розповіли про несподіваного лідера за підсумками 9-го туру УПЛ.

Також читайте про те, як Лунін отримав шанс зіграти в Лізі чемпіонів проти "Ювентуса".

ФутболЧемпіонат Англії