Ярмолюк очолив рейтинг українців у Англії: свіжі цінники від Transfermarkt

Стрімкий злет Ярмолюка

Єгор Ярмолюк продемонстрував неймовірний прогрес – його ринкова вартість зросла одразу на 5 мільйонів євро і тепер становить 30 мільйонів.

Стабільна ігрова практика в поточному сезоні стала ключовим фактором зростання. Ярмолюк провів за "Брентфорд" 33 матчі у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 1 гол та 2 результативні передачі.

Таким чином півзахисник випередив свого єдиного "конкурента"-українця в АПЛ – захисника "Евертона" Віталія Миколенка. Колишній найдорожчий вітчизняний гравець у Прем'єр-лізі зберіг свою попередню вартість. 26-річного футболіста оцінюють у 25 мільйонів євро.

Від Таловєрова до Шевченка

Загалом в системі англійського футболу зараз виступають 12 українців. Проте лише шість із них мають офіційну ринкову оцінку від аналітичного порталу.

Ринкова вартість українців в Англії за версією Transfermarkt:

Єгор Ярмолюк ("Брентфорд") – 30 млн євро Віталій Миколенко ("Евертон") – 25 млн Максим Таловєров ("Сток Сіті") – 2 млн Іван Варфоломєєв ("Лінкольн Сіті") – 550 тис. Тімур Тутєров ("Ексетер Сіті") – 350 тис. Крістіан Шевченко ("Вотфорд" U-21) – 100 тис.

Зазначимо, що син легендарного Андрія Шевченка – Крістіан отримав першу професійну оцінку своєї вартості. Він продовжує свій розвиток у структурі "Вотфорда".