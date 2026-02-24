В річницю вторгнення: "Курган & Agregat", Пустовіт та інші митці отримали почесні нагороди

Президент Володимир Зеленський в річницю повномасштабного російського вторгнення відзначив державними нагородами діячів культури. Серед митців - відомі актори та артисти, які за час великої війни проявилися як волонтери.
Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на указ на сайті Офісу президента.
Орден за "За заслуги" III ступеня отримали учасники гурту "Курган & Агрегат" Аміл і Раміл Насірови та Євген Володченко, які поєднують творчіть з волонтерською діяльністю.
"Ми допомагаємо війську, бо ми не там. Робота, яку робимо ми, і близько не стоїть з тим, що роблять військові на фронті. Вони герої, а ми просто стараємося бути надійним тилом. Дякую всім, хто довіряє нам та відвідує наші благодійні концерти", - написав у себе в сториз Аміл з нагоди річниці великої війни.
Крім того, цю нагороду присвоїли акторам Олександру Рудинському та Анастасії Пустовіт, які також активно працюють на благо війска та розвитку української культури.
Орден княгині Ольги III ступеня отримали літературознавиця та письменниця Віра Агеєва та літературознавиця і культурологиня Тамара Гундорова.
Орден за "За заслуги" III ступеня також отримали:
Крім того, Зеленський відзначив медалями, орденами та почесними званнями добровольців, медиків, волонтерів, працівників освіти та підприємців.
