В річницю вторгнення: "Курган & Agregat", Пустовіт та інші митці отримали почесні нагороди

"Курган & Agregat", Рудинський та Пустовіт (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Президент Володимир Зеленський в річницю повномасштабного російського вторгнення відзначив державними нагородами діячів культури. Серед митців - відомі актори та артисти, які за час великої війни проявилися як волонтери.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на указ на сайті Офісу президента.

Кого нагородив Зеленський 24 лютого

Орден за "За заслуги" III ступеня отримали учасники гурту "Курган & Агрегат" Аміл і Раміл Насірови та Євген Володченко, які поєднують творчіть з волонтерською діяльністю.

"Ми допомагаємо війську, бо ми не там. Робота, яку робимо ми, і близько не стоїть з тим, що роблять військові на фронті. Вони герої, а ми просто стараємося бути надійним тилом. Дякую всім, хто довіряє нам та відвідує наші благодійні концерти", - написав у себе в сториз Аміл з нагоди річниці великої війни.

Аміл Насіров про волонтерство (скриншот)

Крім того, цю нагороду присвоїли акторам Олександру Рудинському та Анастасії Пустовіт, які також активно працюють на благо війска та розвитку української культури.

 Рудинський та Пустовіт (фото: Instagram)

Хто ще з митців отримав нагороди

Орден княгині Ольги III ступеня отримали літературознавиця та письменниця Віра Агеєва та літературознавиця і культурологиня Тамара Гундорова.

Орден за "За заслуги" III ступеня також отримали:

  • письменник, журналіст, громадський діяч Богдан Логвиненко
  • артист оркестру Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика Львівської обласної ради Іван Мелета
  • директор Музею сучасного мистецтва Одеси Семен Кантор та інші.

Крім того, Зеленський відзначив медалями, орденами та почесними званнями добровольців, медиків, волонтерів, працівників освіти та підприємців.

