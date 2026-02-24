В годовщину вторжения: "Курган & Agregat", Пустовит и другие деятели получили почетные награды

Президент Владимир Зеленский в годовщину полномасштабного российского вторжения отметил государственными наградами деятелей культуры. Среди художников - известные актеры и артисты, которые за время большой войны проявились как волонтеры.
Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на указ на сайте Офиса президента.
Орден за "За заслуги" III степени получили участники группы "Курган & Агрегат" Амил и Рамил Насировы и Евгений Володченко, которые сочетают творчество с волонтерской деятельностью.
"Мы помогаем армии, потому что мы не там. Работа, которую делаем мы, и близко не стоит с тем, что делают военные на фронте. Они герои, а мы просто стараемся быть надежным тылом. Спасибо всем, кто доверяет нам и посещает наши благотворительные концерты", - написал у себя в сториз Амил по случаю годовщины большой войны.
Кроме того, эту награду присвоили актерам Александру Рудинскому и Анастасии Пустовит, которые также активно работают на благо войска и развития украинской культуры.
Орден княгини Ольги III степени получили литературовед и писательница Вера Агеева и литературовед и культуролог Тамара Гундорова.
Орден за "За заслуги" III степени также получили:
Кроме того, Зеленский отметил медалями, орденами и почетными званиями добровольцев, медиков, волонтеров, работников образования и предпринимателей.
