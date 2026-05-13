Результати першого півфіналу "Євробачення-2026": хто вийшов у фінал

Хто потрапив у фінал "Євробачення-2026"

Після всіх конкурсних номерів глядачі та журі визначили десять учасників, які продовжать боротьбу за перемогу:

Греція

Фінляндія

Бельгія

Швеція

Молдова

Ізраїль

Сербія

Хорватія

Литва

Польша

Результати першого півфіналу "Євробачення-2026" (скріншот)

Коли буде другий півфінал "Євробачення-2026"

Другий півфінал пісенного дійства відбудеться у четвер, 16 травня. Того вечора на сцену вийдуть представники таких країн як: