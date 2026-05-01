Рестарт сезону Формули-1: чому Гран-прі Маямі змінить розстановку сил у чемпіонаті

У ці вихідні, з 1 по 3 травня, на тимчасовій трасі Miami International Autodrome відбудеться четвертий етап чемпіонату Формули-1 – Гран-прі Маямі. Після вимушеної паузи, спричиненої скасуванням етапів у Бахрейні та Саудівській Аравії, сезон 2026 року фактично переживає перезавантаження.
Про головні інтриги рестарту сезону – розповідає РБК-Україна.
Головною інтригою вікенду стане те, як команди скористалися непередбачуваним "вікном" у календарі. П'ять тижнів простою дозволили інженерам доопрацювати аеродинаміку та вузли, на які зазвичай не вистачає часу під час щільних перегонів.
Найбільш радикальні зміни анонсував "Макларен". Керівник команди Андреа Стелла заявив, що у Маямі вийде фактично нова машина. Експерти вважають, що це перший реальний шанс для британської стайні нав'язати боротьбу команді "Мерседес", яка виграла всі три стартові Гран-прі сезону.
Маямі стане першим випробуванням для точкових змін у технічному регламенті FIA. Нововведення мають покращити зчеплення під час кваліфікації та зменшити розрив у швидкості між болідами в гоночному режимі.
Крім того, вікенд вдруге у 2026 році пройде у форматі спринту.
Для команди "Кадилак", яка лише цього року дебютувала у Ф-1, це буде перший домашній етап. Американський колектив готує великий пакет оновлень, щоб виправдати очікування власних фанатів.
Проте плани пілотів може зруйнувати погода. Якщо у суботу очікується спека до +31°C, то на недільну гонку синоптики прогнозують грози та зливи з імовірністю 50%. На трасі, де рекорд кола належить Максу Ферстаппену, а минулорічну перемогу святкував Оскар Піастрі, ключовим фактором стане стратегія роботи з шинами в екстремальних умовах.
Пряму трансляцію, спринт-кваліфікації, спринту, кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Маямі в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.
