Рестарт сезону Формули-1: чому Гран-прі Маямі змінить розстановку сил у чемпіонаті

13:16 01.05.2026 Пт
2 хв
"Королівські перегони" повертаються після вимушеної п'ятитижневої паузи
aimg Андрій Костенко
У США пілоти змагатимуться за новими правилами (фото: Getty Images)

У ці вихідні, з 1 по 3 травня, на тимчасовій трасі Miami International Autodrome відбудеться четвертий етап чемпіонату Формули-1 – Гран-прі Маямі. Після вимушеної паузи, спричиненої скасуванням етапів у Бахрейні та Саудівській Аравії, сезон 2026 року фактично переживає перезавантаження.

Про головні інтриги рестарту сезону – розповідає РБК-Україна.

Читайте також: Секретна зброя Ferrari: італійці готують технічну революцію, яка приголомшить Маямі

Технічна революція у Флориді

Головною інтригою вікенду стане те, як команди скористалися непередбачуваним "вікном" у календарі. П'ять тижнів простою дозволили інженерам доопрацювати аеродинаміку та вузли, на які зазвичай не вистачає часу під час щільних перегонів.

Найбільш радикальні зміни анонсував "Макларен". Керівник команди Андреа Стелла заявив, що у Маямі вийде фактично нова машина. Експерти вважають, що це перший реальний шанс для британської стайні нав'язати боротьбу команді "Мерседес", яка виграла всі три стартові Гран-прі сезону.

Зміни у регламенті та формат спринту

Маямі стане першим випробуванням для точкових змін у технічному регламенті FIA. Нововведення мають покращити зчеплення під час кваліфікації та зменшити розрив у швидкості між болідами в гоночному режимі.

Крім того, вікенд вдруге у 2026 році пройде у форматі спринту.

Домашній дебют "Кадилак" та погодний трилер

Для команди "Кадилак", яка лише цього року дебютувала у Ф-1, це буде перший домашній етап. Американський колектив готує великий пакет оновлень, щоб виправдати очікування власних фанатів.

Проте плани пілотів може зруйнувати погода. Якщо у суботу очікується спека до +31°C, то на недільну гонку синоптики прогнозують грози та зливи з імовірністю 50%. На трасі, де рекорд кола належить Максу Ферстаппену, а минулорічну перемогу святкував Оскар Піастрі, ключовим фактором стане стратегія роботи з шинами в екстремальних умовах.

Розклад Гран-прі Маямі:

П'ятниця, 1 травня

  • 19:00 – 20:30. Перша практика
  • 23:30 – 00:14. Спринт-кваліфікація

Субота, 2 травня

  • 19:00 – 20:00. Спринт
  • 23:00 – 00:00. Кваліфікація

Неділя, 3 травня

  • 23:00. Гонка

Становище пілотів у чемпіонаті (топ-10):

  1. Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") – 72 очки
  2. Джордж Расселл ("Мерседес") – 63
  3. Шарль Леклер ("Феррарі") – 49
  4. Льюїс Хемілтон ("Феррарі") – 41
  5. Ландо Норріс ("Макларен") – 25
  6. Оскар Піастрі ("Макларен") – 21
  7. Олівер Берман ("Хаас") – 17
  8. П'єр Гаслі ("Альпін") – 15
  9. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 12
  10. Ліам Лоусон ("Рейсінг Буллз") – 10

Кубок конструкторів:

  1. "Мерседес" – 135 очок
  2. "Феррарі" – 90
  3. "Макларен" – 46
  4. "Хаас" – 18
  5. "Альпін" – 16
  6. "Ред Булл" – 16
  7. "Рейсінг Буллз" – 14
  8. "Ауді" – 2
  9. "Вільямс" – 2
  10. "Кадилак" – 0
  11. "Астон Мартін" – 0

Де дивитися

Пряму трансляцію, спринт-кваліфікації, спринту, кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Маямі в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.

Раніше ми розповіли, яка легендарна траса повертається у Формулу-1.

