Рестарт сезона Формулы-1: почему Гран-при Майами изменит расстановку сил в чемпионате

13:16 01.05.2026 Пт
2 мин
"Королевские гонки" возвращаются после вынужденной пятинедельной паузы
aimg Андрей Костенко
В США пилоты будут соревноваться по новым правилам (фото: Getty Images)

В эти выходные, с 1 по 3 мая, на временной трассе Miami International Autodrome состоится четвертый этап чемпионата Формулы-1 - Гран-при Майами. После вынужденной паузы, вызванной отменой этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии, сезон 2026 года фактически переживает перезагрузку.

О главных интригах рестарта сезона - рассказывает РБК-Украина.

Техническая революция во Флориде

Главной интригой уик-энда станет то, как команды воспользовались непредсказуемым "окном" в календаре. Пять недель простоя позволили инженерам доработать аэродинамику и узлы, на которые обычно не хватает времени во время плотных гонок.

Наиболее радикальные изменения анонсировал "Макларен". Руководитель команды Андреа Стелла заявил, что в Майами выйдет фактически новая машина. Эксперты считают, что это первый реальный шанс для британской конюшни навязать борьбу команде "Мерседес", которая выиграла все три стартовые Гран-при сезона.

Изменения в регламенте и формат спринта

Майами станет первым испытанием для точечных изменений в техническом регламенте FIA. Нововведения должны улучшить сцепление во время квалификации и уменьшить разрыв в скорости между болидами в гоночном режиме.

Кроме того, уикенд второй раз в 2026 году пройдет в формате спринта.

Домашний дебют "Кадиллак" и погодный триллер

Для команды "Кадиллак", которая только в этом году дебютировала в Ф-1, это будет первый домашний этап. Американский коллектив готовит большой пакет обновлений, чтобы оправдать ожидания собственных фанатов.

Однако планы пилотов может разрушить погода. Если в субботу ожидается жара до +31°C, то на воскресную гонку синоптики прогнозируют грозы и ливни с вероятностью 50%. На трассе, где рекорд круга принадлежит Максу Ферстаппену, а прошлогоднюю победу праздновал Оскар Пиастри, ключевым фактором станет стратегия работы с шинами в экстремальных условиях.

Расписание Гран-при Майами:

Пятница, 1 мая

  • 19:00 - 20:30. Первая практика
  • 23:30 - 00:14. Спринт-квалификация

Суббота, 2 мая

  • 19:00 - 20:00. Спринт
  • 23:00 - 00:00. Квалификация

Воскресенье, 3 мая

  • 23:00. Гонка

Положение пилотов в чемпионате (топ-10):

  1. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") - 72 очка
  2. Джордж Расселл ("Мерседес") - 63
  3. Шарль Леклер ("Феррари") - 49
  4. Льюис Хэмилтон ("Феррари") - 41
  5. Ландо Норрис ("Макларен") - 25
  6. Оскар Пиастри ("Макларен") - 21
  7. Оливер Берман ("Хаас") - 17
  8. Пьер Гасли ("Альпин") - 15
  9. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 12
  10. Лиам Лоусон ("Рэйсинг Буллз") - 10

Кубок конструкторов:

  1. "Мерседес" - 135 очков
  2. "Феррари" - 90
  3. "Макларен" - 46
  4. "Хаас" - 18
  5. "Альпин" - 16
  6. "Ред Булл" - 16
  7. "Рэйсинг Буллз" - 14
  8. "Ауди" - 2
  9. "Уильямс" - 2
  10. "Кадиллак" - 0
  11. "Астон Мартин" - 0

Где смотреть

Прямую трансляцию, спринт-квалификации, спринта, квалификации и непосредственно гонки Гран-при Майами в Украине покажет телеканал Setanta Sports Ukraine+ и ОТТ-платформа Setanta Sports.

