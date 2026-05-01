Рестарт сезона Формулы-1: почему Гран-при Майами изменит расстановку сил в чемпионате

В эти выходные, с 1 по 3 мая, на временной трассе Miami International Autodrome состоится четвертый этап чемпионата Формулы-1 - Гран-при Майами. После вынужденной паузы, вызванной отменой этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии, сезон 2026 года фактически переживает перезагрузку.
О главных интригах рестарта сезона - рассказывает РБК-Украина.
Главной интригой уик-энда станет то, как команды воспользовались непредсказуемым "окном" в календаре. Пять недель простоя позволили инженерам доработать аэродинамику и узлы, на которые обычно не хватает времени во время плотных гонок.
Наиболее радикальные изменения анонсировал "Макларен". Руководитель команды Андреа Стелла заявил, что в Майами выйдет фактически новая машина. Эксперты считают, что это первый реальный шанс для британской конюшни навязать борьбу команде "Мерседес", которая выиграла все три стартовые Гран-при сезона.
Майами станет первым испытанием для точечных изменений в техническом регламенте FIA. Нововведения должны улучшить сцепление во время квалификации и уменьшить разрыв в скорости между болидами в гоночном режиме.
Кроме того, уикенд второй раз в 2026 году пройдет в формате спринта.
Для команды "Кадиллак", которая только в этом году дебютировала в Ф-1, это будет первый домашний этап. Американский коллектив готовит большой пакет обновлений, чтобы оправдать ожидания собственных фанатов.
Однако планы пилотов может разрушить погода. Если в субботу ожидается жара до +31°C, то на воскресную гонку синоптики прогнозируют грозы и ливни с вероятностью 50%. На трассе, где рекорд круга принадлежит Максу Ферстаппену, а прошлогоднюю победу праздновал Оскар Пиастри, ключевым фактором станет стратегия работы с шинами в экстремальных условиях.
Прямую трансляцию, спринт-квалификации, спринта, квалификации и непосредственно гонки Гран-при Майами в Украине покажет телеканал Setanta Sports Ukraine+ и ОТТ-платформа Setanta Sports.
