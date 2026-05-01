Рестарт сезона Формулы-1: почему Гран-при Майами изменит расстановку сил в чемпионате

Техническая революция во Флориде

Главной интригой уик-энда станет то, как команды воспользовались непредсказуемым "окном" в календаре. Пять недель простоя позволили инженерам доработать аэродинамику и узлы, на которые обычно не хватает времени во время плотных гонок.

Наиболее радикальные изменения анонсировал "Макларен". Руководитель команды Андреа Стелла заявил, что в Майами выйдет фактически новая машина. Эксперты считают, что это первый реальный шанс для британской конюшни навязать борьбу команде "Мерседес", которая выиграла все три стартовые Гран-при сезона.

Изменения в регламенте и формат спринта

Майами станет первым испытанием для точечных изменений в техническом регламенте FIA. Нововведения должны улучшить сцепление во время квалификации и уменьшить разрыв в скорости между болидами в гоночном режиме.

Кроме того, уикенд второй раз в 2026 году пройдет в формате спринта.

Домашний дебют "Кадиллак" и погодный триллер

Для команды "Кадиллак", которая только в этом году дебютировала в Ф-1, это будет первый домашний этап. Американский коллектив готовит большой пакет обновлений, чтобы оправдать ожидания собственных фанатов.

Однако планы пилотов может разрушить погода. Если в субботу ожидается жара до +31°C, то на воскресную гонку синоптики прогнозируют грозы и ливни с вероятностью 50%. На трассе, где рекорд круга принадлежит Максу Ферстаппену, а прошлогоднюю победу праздновал Оскар Пиастри, ключевым фактором станет стратегия работы с шинами в экстремальных условиях.

Расписание Гран-при Майами:

Пятница, 1 мая

19:00 - 20:30. Первая практика

23:30 - 00:14. Спринт-квалификация

Суббота, 2 мая

19:00 - 20:00. Спринт

23:00 - 00:00. Квалификация

Воскресенье, 3 мая

23:00. Гонка

Положение пилотов в чемпионате (топ-10):

Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") - 72 очка Джордж Расселл ("Мерседес") - 63 Шарль Леклер ("Феррари") - 49 Льюис Хэмилтон ("Феррари") - 41 Ландо Норрис ("Макларен") - 25 Оскар Пиастри ("Макларен") - 21 Оливер Берман ("Хаас") - 17 Пьер Гасли ("Альпин") - 15 Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 12 Лиам Лоусон ("Рэйсинг Буллз") - 10

Кубок конструкторов:

"Мерседес" - 135 очков "Феррари" - 90 "Макларен" - 46 "Хаас" - 18 "Альпин" - 16 "Ред Булл" - 16 "Рэйсинг Буллз" - 14 "Ауди" - 2 "Уильямс" - 2 "Кадиллак" - 0 "Астон Мартин" - 0

Где смотреть

Прямую трансляцию, спринт-квалификации, спринта, квалификации и непосредственно гонки Гран-при Майами в Украине покажет телеканал Setanta Sports Ukraine+ и ОТТ-платформа Setanta Sports.