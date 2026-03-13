UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Решетнік про критику через виїзд за кордон і "розкішне життя": "Не хочу виправдовуватись"

17:52 13.03.2026 Пт
2 хв
Ведучий пояснив, чому іноді виїжджає з України та як ставиться до закидів у мережі
aimg Сюзанна Аль Маріді
Григорій Решетнік (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Григорій Решетник відповів на критику, яка з'являється в мережі через його поїздки за кордон і так зване "розкішне життя". Він наголосив, що живе і працює в Україні, а також має законні підстави для виїзду.

Про це ведучий сказав у коментарі РБК-Україна.

Як Решетнік реагує на закиди

Ведучий зазначив, що більшість часу проводить в Україні.

"По-перше, я живу в Україні, працюю в Україні, сплачую податки, дуже багато і веду і реалізовую благодійних проєктів", - сказав Григорій.

Також Решетнік не вважає, що демонструє своє життя так, щоб це могло викликати у когось обурення. Водночас він визнає, що деяким публічним особам варто обережніше ділитися особистими моментами.

"Я не показую своє якесь розкішне життя і не вважаю його розкішним, якщо було пару відряджень або пару подорожей, на які дуже довго чекали діти… Так, життя продовжується і є багато різних публічних особистостей, яким, можливо, варто менше було б показувати", - пояснив Григорій.


Чому ведучий може виїжджати за кордон

Решетнік також підкреслив, що має законні підстави для виїзду з України. Він нагадав, що є багатодітним батьком.

"Тут кожен дає свої оцінки. І я не хочу якось виправдовуватись, тому що, як то кажуть, немає за що. Я не держслужбовець і я багатодітний батько. На сьогоднішній день це дозволяє перетинати кордон, виїжджати з України. Тому жодних порушень закону. І це для мене має величезне значення", - зазначив він.

Решетнік з дружиною (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
