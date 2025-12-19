Рекорд Борковського на Кубку світу з біатлону: яскравий виступ дебютанта в спринті

У французькому Ансі 19 грудня відбулася друга гонка третього етапу Кубка світу з біатлону – чоловічий спринт.

Хто переміг та які результати показали вітчизняні спортсмени – розповідає РБК-Україна .

Хто біг від України

Вперше в сезоні наша збірна використала повну квоту з п'яти спортсменів в особистій гонці. На старт вийшли: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко та Тарас Лесюк.

У порівнянні з попереднім етапом у Гохфільцені склад української команди зазнав двох змін: Лесюк замінив у стартлисті Богдана Цимбала після переходу з Кубка IBU, а Дудченко повернувся до змагань після хвороби.

Загалом на старт спринту вийшли 107 біатлоністів.

Особистий рекорд Борковського

Найкращий результат серед українців показав 21-річний Борковський. Попри одну хибу на стрільбі, він фінішував 28-м, встановивши особистий рекорд на Кубку світу та потрапивши до залікової зони.

Борковський став єдиним українцем, який набрав очки у цій гонці. Ще троє наших спортсменів змогли кваліфікуватися до гонки переслідування (топ-60), однак залишилися поза очковою зоною. Це – Підручний (43-тє місце), Лесюк (44-те) та Мандзин (49-те).

Цікаво, що Лесюк, маючи лише один промах у стрільбі, поступився ходом по дистанції та фінішував позаду Підручного, який заробив три штрафні кола.

А Дудченко став єдиним українцем, який закрив усі мішені. Втім, слабкий темп на дистанції не дозволив йому поборотися навіть за топ-60 – 62-ге місце і відсутність путівки до персьюту.

Тріумф норвезької команди

Переможцем спринту став норвежець Ветле Шостад Крістіансен, який завдяки чистій стрільбі випередив партнерів по команді.

Йоганнес Дале-Шевдаль довгий час утримував першу позицію, однак після фінішу Крістіансена опустився на друге місце, поступившись 3,5 секунди. Дві хиби на рубежах позбавили його шансів на перемогу.

Третє місце посів француз Емільєн Жаклен, який намагався зачепитися за тріумф на фінішних метрах, однак не вистачило швидкості.

Результати чоловічого спринту:

Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія) – 25:00.6 (0+0) Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія) +3.5 (1+1) Емільєн Жаклен (Франція) +5.0 (0+1) Йоган-Олав Ботн (Норвегія) +6.0 (0+0) Сіверт Гутторм Баккен (Норвегія) - +8.6 (0+0)

…28. Богдан Борковський (Україна) +1:13.7 (1+0)

…44. Дмитро Підручний (Україна) +1:28.7 (1+2)

…45 Тарас Лесюк (Україна) +1:30.6 (1+0)

…49. Віталій Мандзин (Україна) +1:34.4 (1+1)

…62. Антон Дудченко (Україна) +2:07.7 (0+0)

Що далі

У суботу, 20 грудня, на етапі в Ансі – день гонок переслідування.

О 13:15 стартує жіночий персьют, де Україна матиме дві представниці.

А о 15:45 свій виступ розпочнуть чоловіки. Тут будуть чотири вітчизняних біатлоністи.