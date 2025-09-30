UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

"Реал" з українським голкіпером переміг "Кайрат" у єврокубку: наш страж воріт відбив пенальті (відео)

Фото: Український воротар "Реала" Ілля Волошин (instagram.com/illia33_v)
Автор: Андрій Костенко

У вівторок, 30 вересня, відбувся матч другого туру Юнацької ліги УЄФА, в якому казахстанський "Кайрат" приймав мадридський "Реал". Ворота іспанського клубу вперше захищав українець Ілля Волошин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Яскравий дебют на євроарені

Уже на 23-й хвилині 18-річний українець відбив пенальті після удару нападника господарів Азамата Туякбаєва.

У підсумку іспанський клуб здобув упевнену перемогу з рахунком 4:1, набрав шість балів і очолив турнірну таблицю після двох турів.

Для Волошина це був перший поєдинок у Юнацькій лізі УЄФА та лише другий офіційний матч за "Реал" U-19. Напередодні він дебютував у чемпіонаті Іспанії у грі проти "Юніоністас де Саламанка" (2:1).

Хто такий Ілля Волошин

Юний голкіпер народився 15 січня 2007 року в Новомосковську (зараз – Самар) на Дніпропетровщині. Займався футболом у юнацькому клубі "Інтер" та Коледжі спорту міста Дніпра.

У 2022 році переїхав до Іспанії, де побував у академіях низки місцевих клубів. До мадридського "Реала" приєднався взимку 2024 року, перейшовши з академії "Райо Махадаонда".

У березні 2025-го "Реал" підписав із українцем новий контракт, розрахований до літа 2029 року.

Волошин – гравець юнацьких збірних України. Виступав за команди U-16, U-17 та U-20.

Раніше ми представили повний розклад матчів Ліги чемпіонів 30 вересня.

Також читайте про божевільний ажіотаж навколо перебування мадридського "Реала" в Казахстані.

Читайте РБК-Україна в Google News
РеалФутбол