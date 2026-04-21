Разом із Світоліною та Костюк: дві українки через кваліфікацію пробилися в основу "тисячника" в Мадриді

WTA 1000, Мадрид. Фінал кваліфікації

Дарія Снігур (Україна) – Ханне Вандевінкель (Бельгія) – 7:6, 6:4

Ангеліна Калініна (Україна) – Слоан Стівен (США) – 2:6, 7:6, 6:2

Юлія Стародубцева (Україна) – Анастасія Павлюченкова – 4:6, 6:0, 4:6

Історичний успіх Снігур та камбек Калініної

Дарія Снігур (WTA 98) вперше у кар'єрі зіграє в основній сітці Мадрида. У фіналі відбору вона за дві години переграла бельгійку Ханне Вандевінкель (WTA 92). Це була їхня третя очна зустріч і перша перемога українки – до цього Дарія двічі поступалася суперниці на турнірах ITF. Минулого року Снігур вилетіла вже на старті кваліфікації, тож цей вихід став для неї значним кроком уперед.

Ангеліна Калініна (WTA 110) вибила досвідчену американку Слоан Стівенс (WTA 396). Попри невдалий початок (2:6), Ангеліна вирвала перемогу на тай-брейку в другому сеті та домінувала в третьому – 6:2. Завдяки цьому успіху українка зрівняла рахунок в особистих протистояннях зі Стівенс (2:2).

Драма Стародубцевої та шанс лакі-лузера

Юлія Стародубцева (WTA 53) була близькою до успіху в матчі проти "нейтральної" Анастасії Павлюченкової (WTA 116). Після поразки у першій партії Юлія розгромила суперницю у другому сеті з рахунком 6:0, проте у вирішальному відрізку поступилася – 4:6.

Попри поразку, Стародубцева має реальні шанси потрапити до основної сітки. Через зняття Аманди Анісімової та Єкатерини Александрової організатори проведуть жеребкування серед трьох лакі-лузерів на вільні місця. Високий рейтинг Юлії дозволяє їй бути серед головних претенденток на цей шанс. Торік українка продемонструвала в Мадриді чудовий результат, дійшовши з кваліфікації до 1/8 фіналу.

Таким чином, Снігур та Калініна приєдналися до Еліни Світоліної, Марти Костюк, Даяни Ястремської та Олександри Олійникової. Остаточна кількість українок в основі може зрости до семи, якщо Стародубцевій посміхнеться удача в жеребкуванні.

Матчі першого кола за участі українок стартують 22 квітня.