Ракицький зіграв Зідана, вдаривши суперника головою: скандальний епізод з Першої ліги (відео)

Центральний захисник і капітан одеського "Чорноморця" Ярослав Ракицький не дограв до фінального свистка у поєдинку 10-го туру Першої ліги проти сумської "Вікторії". Досвідчений оборонець залишив свою команду в меншості через емоційний спалах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію поєдинку .

Емоційний зрив і вилучення

На 37-й хвилині зустрічі Ракицький отримав перше попередження, а після перерви – не стримався у боротьбі з фланговим захисником "Вікторії" Денисом Рябим.

На 69-й хвилині після єдиноборства, капітан "моряків" вдарив опонента головою в обличчя. Арбітр негайно показав другу жовту картку, яка автоматично перетворилася на червону.

Подібний епізод нагадав легендарний інцидент за участі Зінедіна Зідана на чемпіонаті світу 2006 року, коли француз також був вилучений за удар головою суперника.

Відео скандального епізоду на – 1:43:46

Як вилучення вплинуло на гру

"Чорноморець", який є лідером у Першій лізі, був явним фаворитом протистояння. Але, залишившись у меншості, ледь не програв.

У компенсований час воротар "моряків" Аніагбосо здійснив рятівний сейв, зберігши для своєї команди нічию 0:0.

Це лише другий випадок за 10 матчів, коли одесити не зуміли переграти суперників. Маючи в активі 8 перемог при 2-х нічиїх та йдучи без поразок, одесити очолюють турнірну таблицю другого за силою дивізіону вітчизняного футболу. Співлідером є чернівецька "Буковина", в якої такі ж показники.

Ярослав Ракицький та його жертва (скріншот з трансляції матчу)

Як покарають Ракицького

У нинішньому сезоні 36-річний Ракицький провів 11 матчів за "Чорноморець" у всіх турнірах, забив один гол і віддав результативну передачу.

Через вилучення він пропустить як мінімум наступний матч команди – 13 жовтня проти "Прикарпаття" у Івано-Франківську. Але не виключено, що дискваліфікація може бути й більш суворою.