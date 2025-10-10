UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

ПСЖ влаштував гравцям випробування на пам'ять: Забарний розсмішив одноклубників (відео)

Фото: Ілля Забарний (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Український захисник Ілля Забарний став учасником розважального челенджу від французького ПСЖ, який мав перевірити уважність та пам'ять футболістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram клубу.

Перевірка пам'яті від ПСЖ

У клубному ролику п'ять гравців паризької команди отримали завдання запам'ятати розташування кольорових ємностей, а потім відтворити послідовність по пам'яті.

Відео у соцмережах вже набрало понад 700 тисяч переглядів та понад 40 тисяч лайків.

Невдалий старт українця

Першим у випробуванні виступав саме Ілля Забарний, який цього літа приєднався до парижан. Проте українець не вгадав жодного кольору, що викликало хвилю жартів від партнерів по команді.

Герої випробування

Найкраще впоралися з завданням голкіпер Люка Шевальє та нападник Гонсалу Рамуш – обидва безпомилково відновили правильну послідовність. Інші футболісти, зокрема Нуну Мендеш та Люка Ернандес, показали середні результати.

Забарний у ПСЖ

Українець уже відіграв вісім офіційних матчів за ПСЖ у сезоні-2025/26 і відзначився одним голом. Його команда після семи турів чемпіонату Франції має 16 очок і одноосібно очолює турнірну таблицю Ліги 1.

У Лізі чемпіонів парижани завершили перемогами поєдинки двох перших турів та перебувають у групі лідерів.

Раніше ми писали, як Забарний додав у вартості після переходу в ПСЖ.

Також читайте, як Забарний долучився до рекорду з Книги Гіннеса.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПСЖФутбол