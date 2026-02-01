Провал на одному етапі: Україна драматично втратила медальний шанс на Євро-2026 з біатлону

Топ-3 на екваторі

Збірну України в гонці представили Артем Тищенко, Денис Насико, Роман Боровик та Богдан Цимбал.

Тищенко відкривав естафету для України та завершив свій відрізок на шостій позиції.

Другим біг Насико, який зумів значно покращити становище команди. Після точної стрільби та швидкої роботи на дистанції він передав естафету другим.

Ключові втрати сталися на третьому відрізку. Боровик вже після першої стрільби відкотився на шосту позицію. Далі темп лише падав: естафету він передав дев'ятим.

Цимбал мав шанс відіграти декілька позицій, однак стабільності забракло. Після останньої стрільби українець йшов восьмим, але на фінішному колі поступився супернику з Чехії.

У підсумку збірна України завершила гонку дев'ятою.

Хто став переможцем

Перемогу в естафеті відсвяткувала збірна Норвегії. Другою стала Німеччина. А чільну трійку замкнула Франція.

Результати чоловічої естафети:

Норвегія (1+8) – 1:17:08.4 Німеччина (2+10) +6.5 Франція (1+13) +55.2 Італія (2+10) +1:45.4 Швеція (2+11) +2:05.7

…9. Україна (0+11) +2:59.5

Остання гонка Євро з біатлону - жіноча естафета - відбудеться сьогодні о 14:40 за київським часом.