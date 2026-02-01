RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Провал на одном этапе: Украина драматично потеряла медальный шанс на Евро-2026 по биатлону

Денис Насико передал эстафету вторым (фото: biathlon.com.ua)
Автор: Андрей Костенко

Последний соревновательный день чемпионата Европы по биатлону в норвежском Шушене начался мужской эстафетой.

О результатах гонки и выступлении отечественных спортсменов - рассказывает РБК-Украина.

Топ-3 на экваторе

Сборную Украины в гонке представили Артем Тищенко, Денис Насико, Роман Боровик и Богдан Цымбал.

Тищенко открывал эстафету для Украины и завершил свой отрезок на шестой позиции.

Вторым бежал Насыко, который сумел значительно улучшить положение команды. После точной стрельбы и быстрой работы на дистанции он передал эстафету вторым.

Ключевые потери произошли на третьем отрезке. Боровик уже после первой стрельбы откатился на шестую позицию. Далее темп только падал: эстафету он передал девятым.

Цымбал имел шанс отыграть несколько позиций, однако стабильности не хватило. После последней стрельбы украинец шел восьмым, но на финишном круге уступил сопернику из Чехии.

В итоге сборная Украины завершила гонку девятой.

Кто стал победителем

Победу в эстафете отпраздновала сборная Норвегии. Второй стала Германия. А главную тройку замкнула Франция.

Результаты мужской эстафеты:

  1. Норвегия (1+8) - 1:17:08.4
  2. Германия (2+10) +6.5
  3. Франция (1+13) +55.2
  4. Италия (2+10) +1:45.4
  5. Швеция (2+11) +2:05.7
  • ...9. Украина (0+11) +2:59.5

Последняя гонка Евро по биатлону - женская эстафета - состоится сегодня в 14:40 по киевскому времени.

Ранее мы рассказали о первом "золоте" Украины на Евро-2026 по биатлону.

Также мы сообщали, что биатлон на Олимпиаде-2026 примет рекордное количество зрителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
БиатлонСборная Украины