Прокляття стикових матчів: як збірна України раніше грала у плей-офф відбору на ЧС

Сім Мундіалів – один фінал

Збірна Україна увосьме в своїй історії грає у кваліфікації чемпіонату світу. З попередніх семи спроб – лише одна була успішною.

У відборі на ЧС-2006 "синьо-жовті" вибороли перше місце у групі та отримали пряму путівку на турнір. Тоді у Німеччині команда Олега Блохіна досягла стадії чвертьфіналу.

Ще одного разу – у кваліфікації ЧС-2018 українці фінішували третіми у групі (після Ісландії та Хорватії) та завершили виступи вже після першого етапу відбору.

В інших п'яти випадках наша збірна намагалася пробитися на турніри через стики.

ЧС-1998: Хорватське розчарування

Вперше фортуна відвернулася від українців у відборі на Мундіаль у Франції. Команда Йожефа Сабо посіла друге місце у групі з Німеччиною, випередивши зокрема Португалію.

Але у плей-офф натрапила на зіркову Хорватію. Після поразки в Загребі (0:2), матч-відповідь у Києві завершився лише нічиєю 1:1, хоча арбітр скасував чистий гол Віталія Косовського, який міг змінити все.

ЧС-2002: Дортмундський кошмар

Під керівництвом Валерія Лобановського Україна пропустила вперед Польщу, а у плей-офф отримала в суперники Німеччину.

Перша гра вдома дарувала надію (1:1), проте виїзд до Дортмунда став катастрофою. Розгромна поразка 1:4 (гол престижу забив Андрій Шевченко) залишила "синьо-жовтих" без поїздки до Японії та Південної Кореї.

ЧС-2010: Донецька трагедія з Грецією

У відборі на ЧС у ПАР Україна зуміла обійти Хорватію, ставши другою після Англії. Жереб у плей-офф звів підопічних Олексія Михайличенка із греками, що вважалося подарунком долі.

Після виїзних 0:0 усе мало вирішитися в Донецьку, але мінімальна поразка 0:1 шокувала всю країну.

ЧС-2014: Фіаско у Парижі

Епоха Михайла Фоменка подарувала найбільш емоційний плей-офф. У першому матчі в Києві українці сенсаційно розбили Францію (2:0).

Проте матч-відповідь на "Стад де Франс" перетворився на жахіття: розгром 0:3 і видалення Євгена Хачеріді залишили Україну за бортом бразильського Мундіалю.

ЧС-2022: Драматичний фінал в Уельсі

Остання спроба відбулася за Олександра Петракова. Через повномасштабне вторгнення матчі перенесли на червень 2022-го.

У півфіналі плей-офф Україна ефектно переграла у Глазго Шотландію (3:1). Але у вирішальному поєдинку в Кардіффі мінімально поступилася Уельсу (0:1) через прикрий автогол Андрія Ярмоленка та неймовірну гру воротаря суперників.

Цього разу підопічні Сергія Реброва мають шанс нарешті переписати цю історію. І перший крок треба зробити у грі проти Швеції.