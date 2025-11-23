Приклад для Мудрика: чемпіон світу повернувся в футбол після тривалої дискваліфікації (відео)

Як пройшло повернення

32-річна зірка, що має чинний контракт з "Монако", вийшов на заміну на 85-й хвилині в матчі 13-го туру чемпіонату Франції. Монегаски грали на виїзді з "Ренном". Трибуни зустріли його появу оплесками.

На той час команда Поля поступалася з рахунком 0:4. Погба провів на полі 11 хвилин, за які встиг зробити: 14 точних передач із 15-ти (93%), 3 перехоплення та 1 вдалий відбір.

"Монако" зміг відіграти один м’яч, однак поступився – 1:4.

Це був перший офіційний матч Погба з вересня 2023 року, коли він ще грав за "Ювентус" у поєдинку Серії А проти "Емполі". Загалом поза футболом француз провів 881 день.

За що Погба отримав дискваліфікацію

У 2023 році хавбек здав позитивний тест на тестостерон. Спершу йому загрожувала чотирирічна дискваліфікація, однак у жовтні 2024-го Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) скоротив термін до 18 місяців. Відтак у березні 2025-го футболіст отримав право повернутися до змагань.

У листопаді 2024 року "Ювентус" розірвав контракт із Погба, і влітку 2025-го він перейшов у "Монако" на правах вільного агента, підписавши угоду до 2027 року.

Попри це, Погба майже дев'ять місяців не виходив на поле через потребу набрати форму та кілька дрібних травм.

Реакція футболіста

Погба емоційно прокоментував своє повернення:

"Футбол для мене не закінчився. Ми працювали й чекали понад два роки, щоб повернутися – і це сталося. Я був дуже зворушений, коли побачив, як уболівальники встали та аплодували. Я не очікував цього, дякую всім", - цитує гравця ESPN.

Хто такий Поль Погба

Уродженець передмістя Парижа, виховувався в "Торсі" та "Гаврі". У 16 років потрапив до академії англійського "Манчестер Юнайтед".

Дебютував за "червоних дияволів" у сезоні-2011/12. Далі відмовився підписати з МЮ новий контракт і безкоштовно перебрався в "Ювентус". Став лідером туринців і через 4 роки повернувся на "Олд Траффорд" за 105 млн євро. Однак, сповна проявити себе в лавах манкуніанців не зумів.

Перед сезоном-2022/23 знову повернувся до "Юве" вільним агентом, але фактично весь рік перед дискваліфікацією пропустив через травми.

У колекції трофеїв футболіста – 4 Скудетто, Ліга Європи-2016/17 та інші командні кубки. У складі збірної Франції став чемпіоном світу в 2018 році та тріумфував у Лізі націй-2020/21.