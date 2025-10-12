Претендент на титул IBF та конкурент Кроуфорда: українські боксери яскраво вибороли чемпіонські титули

Нокаут у Ризі

29-річний Чухаджян став володарем одразу двох чемпіонських поясів, здолавши аргентинця Хоеля Маркоса Мафауда нокаутом у другому раунді.

Бій відбувся у латвійській Ризі. На другій хвилині другого раунду українець провів серію точних ударів, після яких суперник не зміг продовжити поєдинок. Таким чином, Чухаджян завоював титули WBO International і IBF International у напівсередній вазі.

Ця перемога стала для Карена 26-ю в кар'єрі і другою у 2025 році. У травні він одностайним рішенням суддів здолав іншого аргентинця – Крістіана Хав'єра Аялу.

Чухаджян двічі в кар'єрі боровся за титул чемпіона світу по лінії IBF, але обидва рази поступився американському домінатору дивізіону Джарону Еннісу. У різні роки він володів титулами WBO Youth, WBC Youth Silver, а також поясом інтерконтинентального чемпіона IBF.

Зараз у рейтингу IBF він займає шосте місце, поступаючись лише кільком топ-боксерам на чолі з непереможеним британцем Льюїсом Крокером.

Віктор Постол (фото: instagram.com/spartabox_faniian_promotions)

Перевага у Києві

Ще один українець, 41-річний Віктор Постол (33-5, 13 КО), також поповнив свою колекцію титулів. Він переміг Алехандро Мойю з Іспанії (22-3, 12 КО) одностайним рішенням суддів у поєдинку, який проходив у Палаці спорту в Києві.

Бій тривав усі 10 раундів, після чого судді одноголосно віддали перемогу українцю. Постол завоював титул IBO International у першій напівсередній вазі.

Це друга перемога поспіль для українця після тривалої перерви: на початку року він переміг аргентинця Андреаса Техаду – то був його перший бій після півторарічної паузи.

Постол у 2015-2016 роках був чемпіоном світу за версією WBC у першій напівсередній вазі. З цим титулом у липні 2016-го він вийшов на об'єднавчий поєдинок з тодішнім чемпіоном WBO американцем Теренсом Кроуфордом та програв одностайним рішенням суддів. Та поразка від теперішньої легенди боксу стала першою в кар'єрі українця.