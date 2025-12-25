ua en ru
"Працює без обмежень": Довбик відновив тренування перед українським дербі у Серії А

Четвер 25 грудня 2025 13:00
"Працює без обмежень": Довбик відновив тренування перед українським дербі у Серії А Фото: Артем Довбик не грав з початку листопада (x.com/OfficialASRoma)
Автор: Андрій Костенко

Український форвард італійської "Роми" Артем Довбик зробив важливий крок до повернення на поле напередодні українського протистояння в чемпіонаті Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pazzi di Fanta.

Чи буде зустріч з Маліновським?

За даними італійського ЗМІ, нападник вже повернувся до тренувань у загальній групі римського клубу. Довбик працює без обмежень і має шанси зіграти у найближчому матчі Серії А.

Наступний поєдинок "Рома" проведе у понеділок, 29 грудня, проти "Дженоа", за яку грає інший футболіст збірної України – півзахисник Руслан Маліновський. Матч відбудеться в столиці Італії та стартує о 21:45 за київським часом.

Що відомо про травму Довбика

Українець отримав розрив сухожилля прямого м'яза лівого стегна 9 листопада, в поєдинку 11-го туру проти "Удінезе". На 42-й хвилині зустрічі форвард був змушений залишити поле, після чого вибув із гри майже на шість тижнів.

Через травму Довбик пропустив сім матчів "Роми" у всіх турнірах: п'ять у Серії А та два – у Лізі Європи. Зазначимо, що у поточному сезоні форвард провів за клуб 14 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав дві результативні передачі.

Артем також не зміг взяти участь у вирішальних матчах збірної України у відборі на ЧС-2026 – з Францією та Ісландією, що пройшли в листопаді.

Як "Рома" грала без українця

За цей період римляни спочатку очолили таблицю Серії А, але потім втратили лідерство. Зазнавши трьох поразок у останніх чотирьох турах, "вовки" опустилися на четверту позицію,

У той же час "Дженоа" йде в таблиці 17-ю з 20-ти учасників.

Раніше ми пригадали, коли київське "Динамо" в останній раз не прибивалося в єврокубки.

Також дивіться рейтинг найдорожчих футбольних команд світу за підсумками 2025 року.

