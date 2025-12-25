"Работает без ограничений": Довбик возобновил тренировки перед украинским дерби в Серии А

Украинский форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик сделал важный шаг к возвращению на поле накануне украинского противостояния в чемпионате Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pazzi di Fanta .

Будет ли встреча с Малиновским?

По данным итальянского СМИ, нападающий уже вернулся к тренировкам в общей группе римского клуба. Довбик работает без ограничений и имеет шансы сыграть в ближайшем матче Серии А.

Следующий поединок "Рома" проведет в понедельник, 29 декабря, против "Дженоа", за которую играет другой футболист сборной Украины - полузащитник Руслан Малиновский. Матч состоится в столице Италии и стартует в 21:45 по киевскому времени.

Что известно о травме Довбика

Украинец получил разрыв сухожилия прямой мышцы левого бедра 9 ноября, в поединке 11-го тура против "Удинезе". На 42-й минуте встречи форвард был вынужден покинуть поле, после чего выбыл из игры почти на шесть недель.

Из-за травмы Довбик пропустил семь матчей "Ромы" во всех турнирах: пять в Серии А и два - в Лиге Европы. Отметим, что в текущем сезоне форвард провел за клуб 14 матчей, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Артем также не смог принять участие в решающих матчах сборной Украины в отборе на ЧМ-2026 - с Францией и Исландией, прошедших в ноябре.

Как "Рома" играла без украинца

За этот период римляне сначала возглавили таблицу Серии А, но затем потеряли лидерство. Потерпев три поражения в последних четырех турах, "волки" опустились на четвертую позицию,

В то же время "Дженоа" идет в таблице 17-й из 20-ти участников.